No era necesario

El alcalde declaró persona no grata a la directora de la Andi, seccional Bolívar. El término, que tiene efectos jurídicos en el Derecho Internacional, significa el repudio que un Estado aplica a diplomáticos que no son bienvenidos en una nación, o que deben marcharse como respuesta a una conducta inadmisible cometida por estos o por el país al que representan.

Por fuera del escenario de las relaciones diplomáticas resulta jurídicamente intrascendente en todo el mundo cuando tal declaratoria la formula un servidor público en contra de uno de sus conciudadanos; pero no así en Colombia.

En efecto, nuestro país pudiera ser el único en que declarar a una persona “non grata” constituye una infracción legal para cualquier persona u organización que emita tal declaración contra otro colombiano. Y es grave cuando lo hace un servidor público, tal como lo ha afirmado la Corte Constitucional al considerar que ese tipo de formulaciones no están permitidas por el numeral 5 del artículo 136 de la Constitución Política, en el cual se prohíbe al Congreso decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas, limitación que la Corte hace extensiva a todas las autoridades y a los particulares pues supone una inadmisible vulneración de los derechos fundamentales del destinatario del agravio.

El que la primera autoridad de una ciudad declare a uno de sus residentes como no grato, y que se le niegue el acceso a los funcionarios públicos del ente territorial es, a todas luces, una discriminación, un trato desigual y un atentado contra su dignidad y buen nombre al perjudicar gravemente su patrimonio moral, tranquilidad y reputación, independientemente de la motivación que haya llevado a la autoridad a hacerlo, puesto que, como lo señala la jurisprudencia, no se puede imponer una sanción que está por fuera de las competencias del servidor público. De manera que los asesores del alcalde no le prestaron un buen servicio al no haberle advertido sobre la infracción que cometería por los efectos jurídicos de esa declaración.

Pero es que, además, no era necesario. Bastaba que el alcalde le comunicara formalmente su molestia a la Andi, explicando las razones de su disconformidad con la conducta de la señora Eljaiek. Y si, además, juzgaba conveniente que su discrepancia se ventilara ante el público, no procedía hacerlo en vulneración de la Constitución. Cabe entonces el retiro de esa declaratoria y el esfuerzo por limar asperezas por los protagonistas de este incidente.

De otra parte, tiene sentido que tanto la Andi como las demás organizaciones que tengan relaciones con las autoridades, revisen la conveniencia de que sus voceros utilicen redes sociales para pronunciarse a título personal sobre el acontecer gubernativo. Es riesgoso que se confunda el rol personal con el corporativo. Por supuesto, eso aplica también para quienes laboran en empresas periodísticas.