No hay plata

Frente a las protestas de residentes del barrio Manga para exigir del gobierno del alcalde William Dau respuestas a los problemas que aquejan a su comunidad, entre las que se encuentran las intervenciones a los puentes de acceso a esta isla, el burgomaestre ha expresado que no hay presupuesto.

En efecto, el mandatario informó que la ciudad no cuenta con los recursos para construir nuevos puentes y que lo que se está realizando son adecuaciones. “Hacer un puente nuevo cuesta más de $40 mil millones y no tenemos de dónde sacar la plata. Lo que están haciendo son arreglos provisionales. Por más protestas que la gente haga no hay dinero para construir los puentes”, dijo el alcalde.

La respuesta es cierta, pero inadmisible.

Es verdad por cuanto en el presupuesto ordinario del Distrito no hay rubros que contemplen el diseño, demolición y construcción de nuevos puentes de acceso a Manga.

Pero también lo es que los resultados del estudio patológico realizado a siete puentes de Cartagena exigen que se prioricen las obras de reparación y sustitución de estas estructuras, en especial de los puentes Las Palmas y el viejo Heredia, que tendrían que ser demolidos, en tanto que la mayoría de sus elementos (carpetas, juntas, vigas, losas, estribos) están en “grave” condición, por lo que necesitan “atención inmediata”.

Si esto es así, cualquier situación infortunada que ocurra con esos puentes recaerá principalmente sobre la Alcaldía Distrital, pues la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura urbana es del ente territorial.

Como no es de recibo que la cabeza de dicho ente se sustraiga de la obligación de resolver la ausencia de presupuesto y, con ello, del deber de adoptar todas las medidas posibles para evitar que el Estado cause un eventual daño a los ciudadanos por una falla en el servicio, no basta con afirmar que no hay presupuesto.

Existen diversas formas de prevenir o enervar el daño eventual a la vida y bienes de los ciudadanos por fallas en la infraestructura urbana. Están las tradicionales, esto es, o con recursos públicos, cuando los hay, o con los privados, a través del contrato de obra pública y el de concesión de obra pública. O los más recientes, resumidos muy bien por el doctrinante Ignacio De La Riva, como las Asociaciones Público Privadas; el ‘project finance’ en el que se financia al proyecto y no las personas que lo adelantan; la ‘titularización’ de proyectos, en los que se colocan en el mercado títulos representativos del futuro flujo de ingresos; el ‘shadow toll’ o peaje en la sombra, en el que la recuperación de la inversión y la ganancia provienen de desembolsos futuros a cargo de la administración y no de los usuarios; la valorización; el contrato llave en mano; el leasing y el fideicomiso públicos, entre otros.

Las fórmulas están inventadas, El alcalde y su equipo de gobierno simplemente están llamados a activarlas.