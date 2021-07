Nuestra Constitución

Chile, que hace año y medio pasó por un estallido social más fuerte que el que acabamos de vivir en Colombia, resolvió apaciguar las masivas manifestaciones y los graves disturbios mediante el proceso de diálogo nacional que los llevó al pacto para convocar y aprobar una nueva constitución política.

En nuestro país no podía ser la salida una propuesta similar por el hecho de que acá tenemos la carta magna ideal para los grupos minoritarios, para los ciudadanos sin poder, y para el resto de la ciudadanía en su conjunto, en la medida que todos podemos encontrar respuesta a las reclamaciones o a la promoción de derechos en la medida que la Constitución de 1991 gira alrededor de la protección del individuo.

Colombia tiene una de las constituciones con el contenido más largo del planeta y la definición de derechos más profusa, al punto que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución que la creó, amplía, cada vez que se requiere, ese catálogo abierto de conquistas que remueven la conciencia nacional.

Esa Constitución, plétora de anhelos, cumple hoy 30 años de un protagonismo que no cesa, pues la han acompañado ya 55 reformas dictadas para adecuarla a los afanes de cada generación. En este momento cursan más de 50 proyectos de actos legislativos dirigidos a reformarla, como los de derechos a la canasta básica, a no padecer hambre, a la educación superior gratuita, al cannabis recreativo, pasando por la disminución de la edad para votar o la creación de mecanismos de defensa de la economía, y tantos más.

Por lo acaecido estos tres decenios, se puede colegir que no es necesaria una sustitución de la Constitución, pues ha probado admitir toda suerte de reformas, lo que garantiza su permanente actualidad.

No puede decirse lo mismo de la realidad nacional. Este aniversario renueva la convicción de que el asunto no es de leyes. Si la Carta de 1991 se citó y expidió para superar tiempos aciagos de la historia nacional con miras a un nuevo mundo que suponía una justicia que funcionara adecuadamente, una mejor y más clara separación de poderes, la superación del clientelismo y la corrupción, el empoderamiento de las regiones, el imperio de la buena fe y la solidaridad, es claro que no hemos logrado tales propósitos.

Bien lejos estamos del cumplimiento de todo ese deber ser. El Congreso, las Cortes y el Ejecutivo, según las encuestas, gozan de gran desprestigio, como antes de la expedición de la treintañera Constitución.

Tal vez el problema somos nosotros, los destinatarios de su fuerza fundante, que no hemos estado a su altura. Seguimos enfrascados en las mismas costumbres mezquinas, en las que se privilegian más las ideologías que dividen que los proyectos nacionales que unen a los individuos tras un afán colectivo.

Hay mucho por hacer en el alma o el Ser colombiano para parecernos al proyecto que la Constitución de 1991 nos sigue proponiendo.