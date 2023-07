Ocuparse de la Protección Costera

Cada semana el Proyecto de Protección Costera revela una nueva faceta inquietante. No pocos cartageneros nos hemos hecho sordos frente a temores que nunca han sido despejados con suficiencia, tal vez por esa conducta ilusa de pretender que todo puede mejorar en torno de las obras públicas.

Dejamos pasar, por ejemplo, el comentario de expertos en materias marinas, en cuanto a que el diseño aprobado, y que se está ejecutando, no era o no es el idóneo para las realidades concretas de las corrientes y vientos de estas coordenadas del Mar Caribe, razón por la que los espolones no se comportarían como se espera de la Protección Costera contratada. Esos expertos incluso mostraron con sesudos análisis alternativas probadas, presuntamente más eficientes, complementadas con trampas que tendrían que colocarse en las playas de arenas ganadas al mar.

También dejamos pasar la advertencia sobre la insuficiencia del presupuesto aprobado, que reflejaba un déficit que habría que cubrir en algún momento, tanto en obras desfinanciadas, o faltantes, como en compensaciones a los trabajadores de la economía informal o popular, en señalización y otras necesidades ineludibles.

Precisamente esta semana la Comisión del Plan del Concejo Distrital ha expedido una comunicación que profundiza esas preocupaciones, incluida la eventual falta de información sobre la adición de $40 mil millones para obras faltantes, el pago a los servidores turísticos y las inquietudes sobre la puesta en funcionamiento de la Playa 5.

El oficio, suscrito por el presidente de la Comisión, dirigido al director de la Ungrd y a los entes de control, pretende obtener claridad sobre los riesgos de la conclusión de la primera fase contratada con el consorcio Proplaya, el futuro de las obras que hacen falta, como estructuras de protección, que fueron suprimidas en 2021 para poder abrir la licitación con los recursos que se tenían.

También se solicita en el oficio información sobre la ampliación de la vía diseñada y la solución de los drenajes pluviales en todo el malecón de Bocagrande para evitar inundaciones por aguas lluvias, sugiriendo la conveniencia de realizar una auditoría integral a todo el proceso de Protección Costera, desde que se inició hasta la fecha.

En suma, las razones que inquietan a expertos, gremios y profesionales, así como al Concejo, no sólo no se han disipado, sino que se profundizan con el paso de los días.

Pensar, por ejemplo, que no se haya aprovechado la ejecución de estas obras para hacer la ampliación de la carrera primera a fin de desembotellar a Bocala, o para construir un verdadero malecón, con un paseo peatonal y recreativo que provea bienes y servicios a los usuarios de las playas, a los peatones, a los turistas y residentes, es lastimoso.

Las fuerzas vivas de la ciudad están en mora de oficiarse a fondo sobre estos temas.