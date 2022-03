Opinión, medios y candidatos

Ayer el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter “Neonazis en RCN”, haciendo referencia al columnista David Ghitis por un artículo publicado en Noticias RCN, titulado ‘Petro nos quiere atracar’, en el que expone razones por las cuales le parecen desacertadas algunas propuestas del aspirante a la Presidencia de la República.

Tal parece que el candidato cayó en una confusión similar a la que incurren otros ciudadanos.

En efecto, se suele confundir al medio con la opinión personal de los colaboradores que remiten sus artículos para su publicación en las páginas, sitios o programas destinados a la libre expresión de ideas e interpretaciones personales sobre los hechos que pasan.

Entre las diversas secciones con las que cuentan los medios hay las que suelen denominarse páginas de ‘opinión’, para significar que, quienes publican allí sus notas, lo hacen a título personal, para transmitir sus ideas, juicios o conceptos acerca de algo o de alguien.

Por eso, siempre se ha entendido que quien compromete su opinión en una de estas páginas impresas o en sitios web, en los que no se difunden noticias o hechos que suceden, sino juicios personales de valor, lo hace a nombre propio, con lo cual no compromete o no debería comprometer al medio.

En la tradición republicana difícilmente los editores de medios impiden la publicación de una columna de opinión; solo situaciones excepcionales pueden llevarles a solicitar del colaborador habitual que precise una acusación o morigere determinada afirmación, como cuando es evidente que puede traspasar la línea de la libre expresión y rozar incisos del código penal.

Por eso, los personajes públicos deben obrar con el mayor cuidado frente a las opiniones que respetuosamente se expresan sobre ellos, pues precisamente esa condición de persona pública los hace destinatarios del interés de quienes tienen, entre sus oficios, el de valorar la conducta, ejecutorias, propuestas o gestiones de dichas personalidades, y estimarlas o calificarlas en sus artículos o columnas de opinión.

Mostrarse energúmeno o injuriar a un columnista por decir lo que piensa con libertad sobre un tema que interesa a la colectividad, sobre todo cuando se refiere a la posición de un personaje público, no solo es errado sino inconveniente. Descalificar con ofensas al columnista o al medio es desconocer cómo opera y el porqué de la libertad de expresión y de prensa.

Como falta un trecho largo por recorrer en la campaña por la Presidencia, es adecuado que los candidatos se atemperen y comprendan la inevitabilidad de la controversia frente a sus distintas propuestas, ante lo cual no es la calificación de los opinadores contradictores la reacción aconsejable, sino la de la contestación con los argumentos contrarios que se tengan, sin el aditivo del agravio o la generalización de la ofensa.