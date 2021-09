Otro golpe a Transcaribe

En esta ciudad, en la que nos resistimos a acostumbrarnos a que se imponga la tendencia a que todo puede enredarse más de lo que se presiente, solo faltaba, para asestarle otro duro golpe a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que se ordenara el regreso de los buses viejos a rutas que se contaban clausuradas.

De no ser porque en el fondo se trata del reconocimiento de un gran fracaso de ciudad, resultaría pintoresco volver a ver transitar las rutas 4 (Olaya - Centro) y 32 (El Pozón - Crespo), a pesar de que sus antiguos usuarios estaban convencidos de que esos viejos buses quedaron fuera de circulación para siempre, muchos de ellos chatarrizados.

Aun cuando este sorpresivo movimiento contradice todos los esfuerzos por entregarle a la ciudadanía un servicio de calidad, hay que reconocer que habitantes de barrios aledaños al recorrido de esas rutas seguramente reciben con beneplácito el retorno de estos viejos transportes, en la medida en que Transcaribe no ha logrado satisfacer sus necesidades de movilidad.

De hecho, según las notas que hemos publicado en el diario, ya desde otros barrios piden un tratamiento similar, pues se quejan de que los buses de Transcaribe suelen estar atiborrados de pasajeros, no tienen adecuada cobertura y suspenden operaciones antes de las horas en que se necesita el transporte para el retorno a casa, con lo cual potenciales pasajeros se pierden para el Sistema, viéndose compelidos a tomar otros medios de transporte.

Por supuesto que Transcaribe conoce esas quejas constantes. Seguro que entre sus planes está contar con más buses y busetones para ampliar rutas y horarios de servicio, pues en la medida en que no logre llegar a un alto nivel de cobertura, verá pasar frente a sus narices vetustos y desarreglados buses, cargados de pasajeros hasta altas horas de la noche, lo que es de suyo un pésimo servicio, pero que seguirán en el ruedo a pesar de todos los pesares.

La situación es inadmisible, pero se antoja espléndida para afianzar una tendencia que descarría a la civilidad cartagenera hacia peores destinos, y es la deriva hacia todo lo que sea informal o irregular. Los esquemas de poder funcionan para que nada funcione bien, y para que se imponga la irreverencia, el desorden, esto es, las vías de hecho a propósito de la excusa de la realidad de la pobreza.

Y es una excusa porque la pobreza se predica de quienes no tienen alternativa para transportarse, que tomar destartalados buses o busetas con conductores que maltratan la dignidad de sus pasajeros. Pero no puede predicarse de quienes están detrás del negocio informal del transporte, que suelen ganar las batallas que se libran desde la formalidad del Sistema en procura de ordenar la casa. Y seguramente que esos empresarios no son ningunos pobretones.

¿Habrá alguna fuerza legítima moviéndose para que las cosas se regularicen?