Pacto por el hambre

En El Universal la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición infantil la hemos asumido como la principal prioridad de nuestros desvelos, de entre todos los problemas estructurales de la ciudad. De hecho, hace sólo cuatro años ni veíamos posible que un hecho coyuntural como la inseguridad pudiera ser más apremiante que aquellos.

Difícilmente Cartagena podrá ser viable si no superamos los índices de ambas especies de problemas, esto es, el coyuntural y los estructurales mencionados. No habrá campaña política ni programa de gobierno de los candidatos que lleguen hasta el último día de las próximas elecciones, que nos despierten algún interés, si no contienen una clara estrategia frente, al menos, esos problemas. ¿Hay algo que sea más apremiante?, ¿se puede dormir enteramente tranquilos si no se conocen acciones certeras frente a unos y otros mentados problemas?

Por eso vemos con tanto interés el ‘Pacto por un Bolívar Libre de Hambre’, cuyo manifiesto será firmado hoy por diversos ciudadanos y representantes de organizaciones cívicas, comunitarias, gremiales y sociales de la ciudad y el Departamento.

El manifiesto reconoce que en Bolívar el 32,1% de la población se ve compelida por su aciaga realidad a disminuir porciones, saltarse comidas o fiar alimentos, lo que muestra un cuadro dramático, que no es posible imaginar a menos que en algún momento de la vida se haya estado expuesto a padecer semejante punición, que no sólo daña al cuerpo, pues el alma tampoco puede sustraerse de esa afrenta, que es también una vergüenza para el resto de la sociedad, incapaz por el momento de superar tamaño desafío.

El hambre deja huellas imborrables en la persona; la torna menos productiva, propensa a sufrir enfermedades, condenando no en pocas circunstancias, a padecer la negación de mejorar la calidad de vida o salir de la pobreza, por generaciones.

Es muy poco lo que se ha avanzado en la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil, lo cual indica que no hemos sabido articular soluciones eficaces y perdurables, lo que impone intentar nuevas estrategias como las que hoy se propondrán desde la Alianza por la Nutrición Infantil, que vincule a todos quienes sientan o tengan la sensibilidad de que es indefectible trabajar por una meta impostergable: una Colombia, un Departamento y una ciudad sin hambre.

Animamos al Banco de Alimentos de Cartagena, la Alianza Andi Seccional Bolívar - Traso Colectivo de Transformación Social, y a todas las empresas y organizaciones empresariales, a que continúen con esa labor hermosa y a que más ciudadanos e instituciones se unan al pacto ‘Por un Bolívar libre de hambre’, con el fin de adelantar acciones conjuntas que posibiliten la implementación de estrategias que mejoren las condiciones de vida de nuestros coterráneos, empezando por mejorar la seguridad alimentaria de nuestro más grande tesoro: los niños.