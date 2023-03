Parientes incómodos

El país estará mucho más tranquilo cuando se demuestre, a la mayor brevedad, que los hechos por los que se les achaca al hijo y al hermano del presidente de la República, de tener o haber mantenido relaciones electorales o económicas contrarias a las normas que rigen las campañas políticas o la ética pública; o si se prueban, entonces que el presidente nada tuvo que ver con tales conductas.

De lo que se acusa, y a quienes se acusa, hacen de estos sucesos, que no tendrían nada que ver uno con el otro, los hechos políticos más graves de los últimos tiempos, y esto el presidente Petro lo tiene bien claro; prueba de ello fue su anticipación a la explosión de los dos casos, cuando este jueves le pidió a la Fiscalía General de la Nación desde su cuenta de Twitter, investigar a su hermano Juan Fernando Petro Urrego, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, para que se determinen posibles responsabilidades en los hechos que se les endilga.

Al hermano del presidente, por supuestos sobornos para facilitar a delincuentes las ventajas que se ofrecerán en lo que era el perdón social y ahora es la ‘Paz Total’.

Y en cuanto a su hijo, debido a las revelaciones no confirmadas aún, de la exesposa de Nicolás Petro Burgos, Day Vásquez, información sensible que supuestamente informó a su exsuegro, el presidente, el pasado 1 de febrero. De este testimonio queda la tranquilidad en cuanto a que el primer mandatario no tenía conocimiento de los más de 600 millones de pesos que presuntamente recibió su hijo de Santander Lopesierra para la campaña presidencial, recursos que no habrían llegado a la tesorería de ésta, porque finalmente Nicolás se los habría apropiado.

Ha hecho bien el presidente al haber pedido a la Fiscalía General que se investigue a dos de sus más allegados familiares, porque corresponde indagar la veracidad de las imputaciones y conceder a los encartados el derecho a la defensa, así como afirmar que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia.

Y es determinante que las investigaciones se adelanten muy pronto, porque pesa en el ambiente la carga de soportar un programa dirigido originalmente a lograr la paz en el país, pero que, bajo el rótulo de la ‘Paz Total’, pudiera convertirse en una plataforma jurídica para pagar favores políticos a personajes y grupos inconfesables.

Hay que hacer algo pronto, contundente y revestido de transparencia, para que esa mancha que hay en el más importante programa del presidente, no destruya la legitimidad que va a requerir tanto para que el país todo lo acompañe en tan complejo y hasta ahora erráticamente manejado propósito, como para que Fiscalía, Procuraduría y Rama Judicial despejen las dudas que no han ocultado sin pudor.

Si al comisionado de Paz, Danilo Rueda, se le ha pedido orden en su gestión, ahora tendrá que aguzarse mucho más, y hacer gala pública de la transparencia y rigor que se le echan en falta.