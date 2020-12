Pereza exportadora

Obvio que este año, por cuenta de la pandemia, se tenían que reducir al extremo las exportaciones colombianas. De hecho, tal como lo informamos en nuestra página de Economía, al cierre de octubre solo llegamos a US$25.476,8 millones, lo que equivale a una variación de -23,3% frente al mismo periodo de 2019.

También influyó la confrontación arancelaria entre EE. UU. y China, la caída los precios del petróleo y demás productos minero-energéticos. Mejor comportamiento han tenido las exportaciones agrícolas, pero el sector manufacturero con todo el aparato productivo no deja de retroceder. Desde Bogotá insisten en decir que la política exportadora va en la dirección correcta. ¡Es todo lo contrario! Vamos de regular a peor.

Desde acá insistimos en que eso de manejar las exportaciones del país desde el D.C., lejos de los dos mares que bañan nuestros litorales, es la cosa más absurda. Ninguna nación con costas se da el lujo de insistir en construir sus parques industriales lejos de los océanos. Continuar creciendo las industrias con vocación exportadora a cientos de kilómetros de los puertos marítimos es lo más absurdo, máxime con la mezquindad con la que se han construido las vías nacionales, además con fletes que encarecen cualquier sueño exportador.

Por supuesto que hay un problema con la escasa mentalidad exportadora del empresariado colombiano; es muy difícil comprender que ser cosmopolita no es viajar de vacaciones a los destinos más atrayentes del orbe o comprarse un apartamento en alguna bella ciudad extranjera. Entender que si las fábricas no están cerca de los puertos y que hay que salir con el portafolio en mano a recorrer oficinas allende nuestras fronteras a contactar potenciales adquirentes con productos de calidad y con entregas justo a tiempo, no nos permitirá ser exportadores. Pero esto no es suficiente.

Ya sabemos que, por más esfuerzos del actual Gobierno para facilitar el comercio con mejoras en la regulación aduanera, las barreras que permanecen para que nuestros productos salgan a competir en el agreste mundo del intercambio internacional de mercaderías no crearán empresarios exportadores. Mientras subsistan las obtusas barreras de engorrosos permisos y trámites insidiosos, de inspecciones farragosas pero inanes, puras prácticas que no comprenden el mundo del mar y del comercio internacional, con entidades oficiales con plataformas tecnológicas que no propician la rapidez, con unos TLC que apadrinan los productos extranjeros pero desprotegen a los fabricados en industrias colombianas, y normas aduaneras, tributarias y locales que restringen la iniciativa local y dificultan la relocalización industrial en nuestro suelo, con burocracias a las que poco les importan las realidades mercantiles mientras haya quien pague los salarios y prebendas, así será difícil que mejore nuestra precaria vocación exportadora.