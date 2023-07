Pico y pago

Justo después de que el ministro de Transporte lanzara la iniciativa que están valorando con el gremio de taxistas, dirigida a restringir la circulación de vehículos particulares durante las horas pico, el presidente Petro reveló al país la opinión que tiene el Gobierno en cuanto a que varios Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) “están quebrados”.

La figura de la quiebra no existe en la legislación colombiana, pues desapareció definitivamente en 1995; pero se entiende lo que quiso decir, esto es, que dichos Sistemas se encuentran en profunda crisis por insolvencia económica. Siendo ello así, la propuesta del ministro de Transporte es contradictoria, por supuesto, no deliberadamente, con lo que ha señalado el presidente.

En efecto, el propósito inherente a la propuesta de restricción para vehículos particulares en horas pico, de cara a proteger los intereses del gremio de los taxistas, es mejorar la movilidad en las ciudades, con lo cual en el fondo lo que se pretende es limitar y encarecer el transporte particular y promover el uso del público.

Sabemos que el de transporte es un servicio público esencial a cargo del Estado que, como actividad especializada y costosa que es en inversiones, mantenimiento y personal, permite su delegación en empresas particulares. Sin embargo, diversas causas, incluido el hecho patente de que el transporte en el sistema de buses articulados requiere de ingentes recursos que en varias ciudades la operación no alcanza a cubrir sus costos, por lo que los entes territoriales directamente deben suplir el faltante. Como éstos no logran cubrir con sus presupuestos tales gastos, para subsidiar el pago de la tarifa de los usuarios tienen que acudir al auxilio del presupuesto nacional.

Frente a tales realidades, hoy los SITM, como en Cartagena, funcionan imperfectamente, con lo cual no satisfacen la necesidad total de transporte público de los ciudadanos, porque es insuficiente, deficitario y costoso.

Como la mayoría de ciudadanos no puede pagar con asiduidad o frecuencia diaria las tarifas del transporte en taxis, y al no contar con un servicio suficiente y completo en el SITM, no les queda más remedio, o que adquirir carro o moto, o tomar el servicio en medios informales (vehículos privados afiliados a plataformas colaborativas), o en medios riesgosos (mototaxis y carros destartalados).

Es una falacia, entonces, que el Gobierno pretenda restringir la circulación de vehículos privados para favorecer el transporte público, así sea facilitando la posibilidad de hacerlo pagando una tarifa por ello, cuando es evidente que lo que tenemos de éstos es un mal servicio, o al menos deficiente y, en no pocos casos, altamente riesgoso.

Nuevas vías (carreteras, avenidas, calles) y el mantenimiento de las existentes; nuevos puentes, metros y transporte acuático es lo que el Estado debe ofrecer.