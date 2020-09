A partir de hoy entramos en una nueva etapa de la pandemia. Como han repetido las autoridades de salud, no es el final de esta, sino de la estricta cuarentena a la que estuvimos sujetos estos últimos cinco meses.

En adelante, estamos por nuestra cuenta; ya no contaremos con los decretos generales que restrinjan la movilidad o fijen lineamientos de conducta para reducir la enorme capacidad de contagio que se le reconoce a un virus que, además, sigue desconcertando a la comunidad científica por la forma en que se comporta entre sus recipiendarios.

Lo cierto es que el Estado nos ha trasladado la responsabilidad a los ciudadanos; tenemos el reto de saber sortear y controlar los riesgos que supone administrar el decurso de nuestras vidas en un ambiente menos fiscalizado. Los protocolos de bioseguridad cobran ahora un valor concreto para los que no habían tenido que tramitarlos y su inobservancia podría suponer acercarse a un límite en el que la salud y, vale decirlo, la vida, se ponen en juego aún más que en los meses anteriores, pues es de suponer que no serán pocos los cartageneros que se sentirán redimidos del ojo policivo, con lo cual el descontrol puede ser el camino que escojan quienes no sepan doblegar las tentaciones que se incrementarán con la aparente sensación de libertad total.

No es exagerada esa afirmación si tenemos en cuenta lo que pasó en las últimas semanas en países que terminaron cuarentenas estrictas mucho antes que el nuestro. España, Francia o Italia ven con preocupación el sensible incremento de los contagios tras rebrotes que hoy se achacan al descuido y descontrol de millares de ciudadanos que erróneamente sintieron que el peligro había pasado. La interrelación social, sin las medidas consabidas de lavado frecuente de manos, uso de tapaboca y distanciamiento físico, son una ecuación peligrosa si, además, le sumamos a una juventud desmandada, ávida de emociones contenidas, que salió a encontrarse, compartir y divertirse, confiada en que la fortaleza de los años mozos no daría paso a la peste.

Por lo expuesto, un rebrote inclemente pudiera suponer el retorno a restricciones indeseadas, en caso de que se vuelvan a disparar tanto la necesidad de más camas hospitalarias como lágrimas por la pérdida de vidas. Ni pensar en lo que esto puede significar para la esperada reactivación de sectores pauperizados, como el turístico, el comercial o el náutico, o una nueva despedida de actividades deportivas o recreativas que ayudaron en algo a paliar el encierro draconiano al que estuvimos sometidos.

En familia corresponde negociar cómo habrá de asumirse esta nueva etapa, consensuando las medidas que se van a adoptar para que cada miembro de casa sepa cuándo, cómo y para qué salir, organizando la naturaleza de los encuentros que cada uno tendrá con parientes, amigos y clientes, de tal manera que el autocuidado sea no sólo un gesto de responsabilidad con la propia salud, también un acto de caridad o consideración por con el prójimo.

La sensatez y la prudencia vuelven a ser las mejores consejeras.