Potenciemos el megaproyecto

Después de escuchar las calificadas exposiciones sobre la importancia y las soluciones que ofrecerá el megaproyecto del canal del Dique en el Foro que transmitimos ayer, queda claro que el mundo de posibilidades alrededor de esta gran obra de altísima ingeniería solo tiene como límites nuestra voluntad y capacidades.

En efecto, tal como nos lo hizo ver la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, este proyecto multipropósito que resolverá variados problemas, también plantea otras posibilidades tanto para el millón y medio de ciudadanos que se beneficiarán positivamente en la veintena de municipios que serán impactados directamente por la restauración del canal, como para toda la región Caribe, razón por la que nos corresponde a los costeños poner a jugar nuestras imaginación y creatividad para encontrar nuevas oportunidades aún no planteadas por diseñadores y estructuradores.

Los ciudadanos estamos expectantes de todo lo que se hará hasta lograr las dos metas que resumen todas las demás, que son, primero, la restauración ambiental mediante el manejo del gigantesco caudal que recibimos desde el Río Magdalena y, por ende, la enorme carga de sedimentos que arrastra el canal.

Y, segundo, la optimización en la navegabilidad, lo que a su vez logrará la restauración ambiental de la región del Dique, que comprende ciénagas, bahías y corales, con lo cual también permitirá hermosos recorridos náuticos, con lanchas, yates y veleros para llevar el turismo ecológico y cultural a niveles hasta ahora impensables.

Como lo ha advertido el exministro José Vicente Mogollón, si no se hace la obra, el delta llegará al canal de navegación interno de la bahía de Cartagena dentro de 6 años, por lo que este breve periodo es crucial no solo para la actividad portuaria; también para que se reduzca a su mínima expresión el arrastre de sedimentos a la Bahía, el archipiélago de las Islas del Rosario y los corales cercanos. Si la obra demorará cerca de 6 años, es muy poco el tiempo que se tiene para que los temores que tenemos no se concreten.

En efecto, el caudal actual abruma a los ecosistemas con más de 10 millones de toneladas de barro al año. Cuando estén concluidas las obras, las bahías de Cartagena y Barbacoas llegarán a ¡cero sedimentos!, lo que hará posible la recuperación de los corales en ambas bahías, que volverán a ser cristalinas todos los días al año. ¡Un sueño absolutamente posible!

Vale hacer un expreso reconocimiento al presidente Iván Duque, quien en enero de 2019 se comprometió en desplegar los actos para poner a andar el que fuera el más aplazado proyecto. En buena hora delegó en la vicepresidenta de la República esa tarea que antes veíamos incumplible. El presidente nos legó la mejor madrina, de quien tenemos que aprovechar su consistente interés en todo lo que beneficie a Cartagena y al Caribe.