Presidente vs. procuradora

La discrepancia entre la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro es de fondo y no solo política, y puede marcar el camino de una largo antagonismo entre el país que fue derrotado en las elecciones de junio de 2022 y el que se autodenomina progresista.

Sin embargo, en el núcleo de esa divergencia reposa una discusión aún más sensible, pues se refiere a las fuerzas de la legalidad y la legitimidad, respecto de las cuales se protege las normas vigentes ya revisadas por la guardiana de la Constitución, esto es, no sólo aquellas de las que se presume su validez, sino su juridicidad, porque han sido expedidas por el Congreso, sancionadas por el jefe de Estado y validadas por la Corte Constitucional.

Ese es el caso de la jurisdicción y competencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para suspender servidores públicos, incluidos funcionarios de elección popular.

En efecto, la norma vigente (Ley 2094 de 2021) dispone que la PGN es competente para investigar, suspender y sancionar a tales funcionarios, lo que ya fue validado por la Corte Constitucional.

Para el presidente, la competencia para suspender reside solo en los jueces penales, posición en línea con la sentencia que le favoreció, dictada por la CIDH, en la que se condenó al Estado colombiano a restituirle sus derechos políticos tras el falló disciplinario de destitución e inhabilitación en tiempos del procurador Ordóñez.

Como la Procuraduría, por disposición de la Ley, ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, de juez penal para casos de presuntas faltas disciplinarias con alcances punitivos, no hay óbice para que se suspenda a funcionarios de elección popular, con tal de que este tipo de decisiones se someta a revisión del Consejo de Estado, por haberlo dispuesto así la Constitucional.

El presidente seguro defenderá su rebeldía contra la posición de la procuradora alegando no sólo el proveído de la CIDH; también argumentará que el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la competencia de revisión que le asignó la Corte Constitucional; y es posible que el Consejo de Estado niegue tal competencia. Ese escenario dejaría el asunto en un limbo jurídico incongruente.

Es conveniente entonces que el Congreso dirima el asunto con una Ley de fondo sobre la competencia para suspender, destituir e inhabilitar, por faltas disciplinarias aún si no suponen infracciones penales, pues lo que no puede dejarse sin regulación es qué tipo de ejemplar sanción recibirá quien, en ejercicio de un cargo de elección popular, viole gravemente las normas disciplinarias, que no penales.

Queda por analizar el daño que el presidente ocasione, o no, a la legitimidad del sistema de separación y colaboración de poderes; si ya parece grave, la discusión se despejará o se profundizará cuando se conozca la esperada posición del Consejo de Estado.