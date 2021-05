Entre tantas noticias relacionadas con el paro nacional y el COVID-19, pasó desapercibida aquella sobre el nuevo aplazamiento en los trámites de notificación al consorcio seleccionado por la Ungrd y la firma del contrato para la ejecución del proyecto de protección costera, fijado ahora para el 18 de mayo.

El cronograma propuesto inicialmente por la Ungrd indicaba que el 20 de abril se estaría notificando al seleccionado que su cotización fue la más favorable, y solicitarle que ratifique su intención de contratar, fecha inicial que fue prorrogada por primera vez para el pasado 10 de mayo.

En esta ocasión, según el director de aquella entidad, la nueva prórroga en el esperado hito contractual obedece a una solicitud hecha por la Vicepresidencia de la República para verificar la capacidad financiera del Consorcio Proplaya. Para tal fin, desde la Ungrd se solicitó a la Superintendencia de Sociedades información detallada sobre los proponentes.

No deja de desconcertar las recientes vicisitudes que se suman a las que ya hemos visto frente a todo este inquietante proceso de contratación estatal. Es que, desde que se conocieron los primeros documentos oficiales empleados para iniciar el proceso de convocatoria y selección de proponentes se denunciaron varios defectos que, según los entendidos en estos temas, o no se atendieron por quienes dirigieron el proceso o no fueron contemplados desde sus inicios.

En todo caso, es legítima la preocupación sobre cómo es que después de adjudicado un proyecto a un proponente es que se va a evaluar la capacidad financiera del consorcio ganador; o que apenas ahora es que se va a evaluar el tipo de roca a usar, y así con otros temas técnicos o financieros.

Pero es conveniente que se adopten las medidas que minimicen los errores y los riesgos en esta contratación o en la ejecución y cumplimiento en la entrega de las obras, a satisfacción.

Entre esas, ojalá quepa revisar cómo será el uso de la malla vial, lo que debió estar previsto en los pliegos en cuanto a la obligación de repararla si en función de la obra por el tránsito de vehículos pesados y su carga dañosa se llegare a deteriorar más allá de lo normal; o cuál logística de transporte, para no perjudicar la movilidad durante la obra, ofrecerá el consorcio ganador.

Por supuesto, a pesar de que nada de esto es típico, pues contradice los principios de la contratación pública, algo delicado debe haber percibido el alto Gobierno para que nuevamente se haya aplazado el cronograma.

Aun cuando es prudente que el Gobierno persista en que se tomen todas las previsiones para que no haya sorpresas o decepciones en el futuro en torno de este polémico proceso, y se valora el interés de la Vicepresidencia de la República en el buen suceso del macroproyecto, la ciudadanía agradece que se le cuente a la ciudad si aún hay algo extraño en esta accidentada contratación.