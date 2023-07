Proteger el sistema de salud

Altamente preocupantes los informes de distintas asociaciones gremiales o de usuarios sobre el estado económico del Sistema Integral de Salud, por cuenta de la abultada deuda que se mantiene –y crece– por falta de pago o giro de los grandes deudores de Clínicas y EPS a nivel nacional.

Por ejemplo, desde la Cámara de la Salud de la Andi, que agremia a aseguradores, prestadores de servicios y a proveedores de tecnologías en salud, se lanzó un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda “... para proteger a los pacientes y a sus familias, y a toda la operación diaria del sistema, que respalda más de dos millones de atenciones en salud al día, para que, de manera conjunta...” se aborde técnicamente la conversación sobre el financiamiento del sector.

Por su parte, la Asociación de Colombiana de Empresas de Medicina Integrales (Acemi), el gremio que agrupa a empresas privadas afiliadas que administran servicios de salud, ha advertido que a partir de finales de este mes, EPS podrían mostrar problemas para hacer el pago a proveedores y prestadores de servicios, lo que supone que alguna parte del sector salud tendrá dificultades tanto en el financiamiento ordinario como en el reconocimiento de deudas a cargo del Estado. De hecho, consideran que se necesitan al menos $10,45 billones en recursos adicionales para enervar las dificultades financieras.

Se desprende de esos y otros pronunciamientos de actores del enorme sector de la Salud que, a las afectaciones por variables no controlables como la inflación, la tasa de cambio, el aumento relevante en las frecuencias de uso por la ampliación de los Planes de Beneficio de Salud (PBS), el traslado de usuarios, los efectos post Covid y la siniestralidad histórica de las EPS, se suma una ralentización de las gestiones oficiales necesarias para asegurar el sostenible financiamiento y la liquidez del Sistema, lo cual está impactando su correcta operación.

Se sabe del esfuerzo del Gobierno en aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a la que le incrementó el 16,23% en la vigencia 2023; pero no logra absorber el aumento del gasto en salud, lo que hace imperativa una revisión estructural de su cálculo. Como también es correcto reconocer que la enorme deuda que hoy se representa en cifras que aterran, no nació con el actual Gobierno, pues desde hace varios años se viene acumulando una deuda de varios billones de pesos.

Sin embargo, la demora en reconocer las cuentas por servicios prestados y en girar los recursos a las entidades de salud que soportan el Sistema, lleva a que no pocos analistas infieran que no hay un interés determinado en oxigenar a los prestatarios en este sensible sector, para evitar que el servicio de salud, sobre todo a los más vulnerables, se siga deteriorando en sus distintos niveles de atención.

El Gobierno está llamado a demostrar que esta inferencia no es cierta.