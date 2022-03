Quiénes son los vándalos

El vandalismo que malogró la protesta de este lunes pudiera ser muestra de una deriva peligrosa hacia un nuevo modo de protestar en la ciudad, ajeno a la idiosincrasia del cartagenero, lo que amerita una segunda lectura.

Para solo centrarnos en Transcaribe, las pérdidas por los ataques contra 35 buses y dos estaciones, y la suspensión de la operación por cerca de diez horas, ascienden a algo más de $600 millones de pesos.

¿Sabían los promotores del paro de mototaxistas con el que arrancó esta semana, que la violencia de varios de sus integrantes empañaría de tan reprochable manera lo que se había anunciado como una protesta pacífica?

¿Los agresores inmisericordes contra la vida y la integridad de pasajeros, conductores y otros ciudadanos, que padecieron los atentados contra estaciones y buses de Transcaribe, empleando incluso bombas molotov, pertenecen a las asociaciones de mototaxistas que convocaron las protestas?

¿Personajes extraños a la ciudad, oriundos de otros municipios o países incitaron a la violencia, instruyeron a los vándalos y les proveyeron de elementos para ocasionar daño a las personas y a los bienes públicos y del SITM?

¿Hay alguna conexión entre los anuncios convocando a las protestas, con las advertencias directas o tácitas que se les hicieron a los ciudadanos sobre los bloqueos, como para que mayoritariamente se abstuvieran, como en efecto ocurrió, de salir a sus trabajos, colegios y demás asuntos personales este lunes? ¿Qué tipo de mensajes estratégicos y premeditados hay que enviar a la ciudadanía para que voluntariamente se paralice o suspenda sus actividades rutinarias?

¿Qué tipo de mensajes se mandan para que mayoritariamente una ciudad se guarde como en tiempos de los aislamientos pandémicos? Y, para los que salieron de sus casas, ¿qué tipo de intimidaciones sufrieron y qué tipo de personas fueron capaces de producirlas?

¿Qué información recibieron varios líderes de los mototaxistas como para que se hayan abstenido de participar en las protestas que con tanto empeño habían convocado? ¿Y por quiénes, y de qué tipo o naturaleza, fueron las amenazas que padecieron la noche anterior?

¿Por qué razón los llamados a que no causaran desórdenes y no se produjera daño a la ciudad, que hicieron varios de sus líderes, no fueron escuchados por tantos de sus integrantes?

¿De qué se enteraron muchos mototaxistas que optaron por no salir a protestar, y otros por trabajar como de costumbre marginándose de las protestas?

¿Son ciertas las afirmaciones de varios mototaxistas, quienes aseguran que hubo personas infiltradas en los ataques? ¿A qué tipo de intereses oscuros se refieren algunos de ellos? ¿Qué relación tienen esas formas extrañas de violencia, tan atípicas entre los cartageneros, con el debate electoral?

El Comité Antidecreto, Alcaldía, Policía y Fiscalía tienen la palabra.