Reciprocidad con México

No se entiende qué más agresiones tienen que padecer colombianos que viajan a México, incluidos tantos que lo hacen con la ilusión de vacacionar en aquel país extraordinario, para que nuestro gobierno haga lo que corresponde: aplicar el principio de reciprocidad que rigen las relaciones internacionales entre Estados.

Desde hace meses, muchos más de los que se han debido permitir se revelan por redes sociales y por noticias e informes en programas de televisión, radio, revistas y prensa, múltiples denuncias sobre casos de abuso y violaciones de derechos humanos que padecen nuestros compatriotas que arriban a México, y de la cantidad de conciudadanos, muchos menores de edad, que son rechazados y devueltos a nuestro país sin ofrecer explicaciones ni excusas ni nada que pueda al menos indicar, que los funcionarios de aduanas y policía mexicanos conocen lo que es tratar con dignidad a los extranjeros o, al menos, a decenas de colombianos.

De nada han valido las reuniones que funcionarios de ambas naciones han celebrado: los casos se repiten y repiten sin solución de continuidad. Da grima ver las escenas de tratos ignominiosos que reciben muchos colombianos –y de otras nacionalidades– que llegan por vía aérea, singularmente a los que llevan al temible ‘Cuarto de Rechazo’ cuando les niegan el ingreso a ese país, quedando totalmente incomunicados y en condiciones penosas hasta el momento de la deportación.

Por nada de esto tienen que pasar mexicanos que nos visitan; y, por supuesto, jamás deberíamos darles un trato similar al indigno que reciben nuestros coterráneos; sin embargo, el Gobierno, por dignidad, está en mora de aplicar el principio de reciprocidad, por el cual cada nación confiere a las demás aquellas garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado. En punto de ciudadanos, esto es, personas naturales, la reciprocidad se refleja en un trato similar en aspectos como la liberación de restricciones de viaje y requisitos de visado, o que un estado receptor no puede efectuar actos discriminatorios que afecten a ciudadanos de otros países.

Lo que está ocurriendo con el trato que México da a tantos colombianos es clara expresión de xenofobia, independientemente de las razones que los lleve a actuar con prevención frente a los connacionales, algunos de los cuales, y no se puede esconder la realidad, viajan a ese país para integrarse a las bandas criminales o para ingresar a EE. UU. ilegalmente. Pero es claro que no son pocos los mexicanos que nos visitan con similares propósitos, y que sus poderosos carteles de droga y trata de personas concurren a suelo colombiano con fines no muy diferentes de lo que hacen algunos colombianos allá; pero no se nos ocurre aquí darles un trato tan indigno y despreciable como el que ellos les propinan a tantos connacionales.