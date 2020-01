Recuperar la pudicia

No habla bien de la cultura cívica de Cartagena que en un solo año, 2019, se hayan impuesto mas de dos mil comparendos por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Obviamente, puede cualquier lego imaginarse cuántos sucesos contra la decencia o el pudor social se quedan sin denuncia ni investigación.

Aun cuando en el Código Nacional de Policía estos actos están regulados en el capítulo de conductas que atentan contra el cuidado e integridad del espacio público, en el fondo tales comportamientos más exactamente son contrarios al recato y al debido respeto por el prójimo.

Una vergonzosa muestra del colmo del descaro y la desconsideración la protagonizó este domingo un individuo que se bajó de un vehículo para miccionar en plena vía pública, hacia un carril de Transcaribe, en la Avenida Pedro de Heredia; sin embargo, al detenernos en el tema podemos aseverar que no se trató de un hecho aislado.

No es difícil que vengan a la memoria múltiples escenas no recogidas en videos, sino avistadas personalmente, donde otros conductores, incluidos taxistas, mototaxistas, propietarios o pasajeros de automotores privados, y también transeúntes, tienen el descaro de hacerlo, aunque con una aparente discreción que no le quita el reproche a tales actos desvergonzados, en parques, antejardines, paredes de locales comerciales o institucionales, para no mencionar a aquellos que van más allá, o también los que se bañan en paseos peatonales, plazas u otros lugares a la vista pública.

Aun cuando esas conductas censurables proceden principalmente de una mala educación en el hogar, también es claro que hay causas exógenas que contribuyen a su perpetuación. Colegios que no incluyen lecciones de civilidad, autoridades que dejan hacer y dejan pasar, jueces y cortes que so pretexto del libre desarrollo de la personalidad coartan a las instituciones que disciplinan a sus integrantes por la inobservancia de postulados que elevan el comportamiento personal y social, ausencia de baños públicos, así como ese licenciamiento generalizado que proviene del empeño de tantos manipuladores, cuyo objetivo oculto es desmoralizar al colectivo, singularmente a la juventud, son cargas que hacen difícil asimilar valores que propician hábitos facilitadores de la sana convivencia.

La decencia, esa rectitud de la conducta que nos guarda de la comisión de actos moralmente reprobables y, singularmente, impúdicos, se relaja en ambientes donde la sanción social es débil, máxime cuando se combina con raigambres machistas o en donde el mal ejemplo no produce vergüenza.

Todos debemos respaldar y acompañar a las autoridades de policía tanto en las labores de prevención como en denunciar tales conductas; pero también es necesario que se implementen campañas ingeniosas que transformen comportamientos vetustos que tienden a perpetuar la indisciplina social y aquella irreverencia que se confunde erróneamente con la espontaneidad y la alegría. Ya es hora de encarar esas conductas, llamarlas por su nombre y erradicarlas de la vida en comunidad.