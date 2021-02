Redes y Wall Street

Si algún observador dudaba del potencial de perturbación que contra los señoríos, poderes y jerarquías tradicionales tienen las redes sociales, lo acaecido en Wall Street la última semana con las acciones de GameStop, BlackBerry o la cadena de cines AMC, empresas que no ofrecían –en la lógica de los negocios– potencial de crecimiento, tendrá que concluir que estaba solemnemente equivocado.

El que pequeños inversionistas se hayan coligado para romper los esquemas más comunes del complejo negocio de la compra y venta de acciones, elevando artificialmente a montos impensables el precio de acciones que no tenían vocación de apreciarse en el mercado, a pesar de que los más aguzados analistas, fondos de inversión y operadores especializados habían apostado sin mayor prevención por la baja de esos títulos corporativos, es un golpe difícilmente asimilable, cuyos efectos aún no se pueden calcular para el futuro de la estabilidad y credibilidad del mercado público de valores.

Cómo no reconocer el riesgo que representa para quienes quieran destinar una porción de sus ahorros a un negocio en el que, quienes están facultados para gestionar dineros del público bajo parámetros de una ciencia cuya lógica es solo conocida por expertos, no son capaces de prever en qué momento, en cualquier parte, un grupo de pequeños inversionistas individualmente considerados, generalmente gente sencilla pero con un afán de lucro fácil y una capacidad enorme de riesgo, pueden organizarse en masa con pocos recursos, pero que, sumados, significan cientos de miles de dólares, para adquirir acciones de compañías sin futuro o con perspectivas inciertas, mediante operaciones en línea, incontrolables, pues esos pequeños inversores se ponen de acuerdo a través de páginas virtuales que no han merecido respeto o consideración por quienes son profesionales en esos negocios.

A pesar de que pareciera solo el movimiento rebelde de miles de dispersos ambiciosos, también hay en juego una expresión de enfado, venganza e insubordinación contra los poderes que, desde Wall Street y todo lo que esta famosa calle neoyorquina representa para el mercado de capitales, gobiernan los destinos económicos de buena parte del orbe.

A no dudarlo, esta temporalmente exitosa especulación en manos de inversionistas aficionados sin prácticamente ninguna clase de control ni regulación, que han superado con creces a los más agudos profesionales en dicho mercado, ha sido posible gracias a la inmediatez en la intercomunicación que ofrece la tecnología, lo cual irremediablemente cambiará la forma en que el negocio público de acciones funciona.

Si las redes sociales han propiciado levantamientos como los de la primavera árabe, los chalecos amarillos de París, o las agrias protestas en Chile, ya se sabe que también pueden poner de rodillas al soberbio imperio de los mercados financieros.