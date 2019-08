Resurge EL Laguito

Inspiradoras las imágenes de residentes de El Laguito, Bocagrande y Castillogrande, unidos como una sola mano procurando la interconexión entre las aguas represadas y las provenientes de mar abierto, en un afán alegre e impetuoso de no dejarse derrotar por la paralizante resignación.

Ver grupos de vecinos, conformados por niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, ejecutivos, abuelos, amas de casa, entre otros voluntarios, fusionados por la noble idea de paliar en algo la crisis que padecen los peces y especies que aún sobreviven a la tragedia ambiental de los últimos días, muestran el despertar de una fuerza que afirma su presencia en los asuntos de interés cívico, e insta a la reflexión sobre el daño que le causa al desarrollo sostenible la pasividad y la apatía.

También es un llamado a la dirigencia política y los servidores públicos sobre el papel mediocre que han desempeñado a lo largo de tantos años en relación con otro cuerpo de agua que, como El Laguito, aún puede significar un importante componente de desarrollo económico, riqueza, y esparcimiento, como ya lo fue en otro tiempo.

Recordar las aguas cristalinas de El Laguito, lleno de embarcaciones a motor, a vela o impulsadas por la fuerza humana, o con buceadores que regresaban a la superficie con especies pescadas a pulmón, o la práctica de deportes acuáticos, hacen inconcebible que nos hayamos dejado ganar por esa inercia ociosa que es la indiferencia.

Duele que tuvieran que morir tantos peces para que se produjera esta entusiasta reacción. Pero es tiempo de acciones y no de lamentaciones. Tanto los residentes como las autoridades han decidido actuar. Y en tal sentido se recibe con reconocimiento el anuncio del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, sobre la expedición de un acto administrativo preventivo instando a la adopción de acciones tanto inmediatas como en el mediano plazo, para disminuir y evitar más afectaciones en tan importante cuerpo de agua.

Sin embargo, la clave está en poner en marcha la solución definitiva para la recuperación de la vida marina y el bienestar de los vecinos de El Laguito, para lo cual deben atenderse esquemas propuestos por los mismos residentes, tales como el funcionamiento de un sistema de draga permanente como el que hay en la boca de entrada y salida al Intracoastal, en Pompano Beach, Florida.

En todo caso, en los últimos lustros a las autoridades locales y nacionales diversos emprendimientos les han sido expuestos por destacados empresarios, incluidas universidades, que resolverían el problema de manera definitiva, a cero costos para el Distrito. Cada uno de esos proyectos suponía la asunción total de las inversiones por cuenta de los promotores, con soluciones de primer nivel que tienen en cuenta los valores ambientales y el respeto de los derechos de los vecinos de Bocala.

No hay excusa para dejar que este tema vuelva a quedar en los anaqueles, pues no hacer nada expondrá a las autoridades a la comisión de infracciones ambientales y disciplinarias. No dejemos que se apague el resurgir del amor cívico alrededor de El Laguito.