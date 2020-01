Retos en movilidad

Sin ocuparnos del caos vehicular que padece la ciudad en este arranque de año, que será materia de un próximo editorial, conviene identificar los retos generales en movilidad que rondarán las angustias de la nueva administración, de entre las cuales está cómo dotar al pueblo de más y mejores alternativas de transporte para hacer más agradable la vida en comunidad. A no dudarlo Transcaribe le ha impreso a Cartagena no sólo un ambiente de modernidad; también ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos en la medida que ha disminuido los tiempos de permanencia en las vías con una notoria mejoría en la comodidad pues los buses están bien acondicionados, lo que hace más agradable acudir al trabajo o regresar a casa. Que el Concejo apruebe las partidas que negó en 2019 es una prioridad de inexcusable cumplimiento. Tener más buses y vías sólidas también contribuirá a que disminuya el transporte irregular y, con ello, el caos urbano que en ciertas avenidas y horas se ensaña contra transportistas, pasajeros, peatones y vecinos, quienes sufren en silencio los rigores de una infausta planeación urbana. Atreverse por fin a mirar el modo acuático como una alternativa posible, viable, conveniente y necesaria, no da espera; es imperdonable el aplazamiento en aprovechar caños, lagos y ciénagas prácticamente interconectados, que están allí, esperando a que les devolvamos su capacidad de generar vida, removiendo los obstáculos que impiden su oxigenación, complementando la capacidad que tienen de generar desarrollo sostenible, incluido el de transportarnos con un sistema que respete la integridad de sus cuerpos de agua y la fauna que en ellos se puede multiplicar.

Atender también cómo disminuir el impacto de los pesados vehículos de carga que se movilizan entre los puertos marítimos y el resto del país urge, en la medida que influye radicalmente en los tiempos de demora o permanencia en los corredores viales, así como en el deterioro de la malla vial.

De la misma manera, imprimir un nuevo sello a la cultura ciudadana en procura de una movilidad más segura. Disminuir los riesgos por accidentes de motos, mototaxis, taxis (particularmente de los atrevidos “zapaticos”), así como un mejor funcionamiento del transporte vehicular, pasa por cambiar malsanas costumbres de indisciplina social que llevan a pensar a no pocos conductores que la (in)cultura del vivo da ventaja. Es absurdo el nivel de mala educación vial que acusan numerosos conductores de vehículos privados y de transporte público, que no respetan cebras o paradas obligatorias, que no ceden el paso cuando se debe o se puede y, peor, cuando no permanecen en la línea de espera en los trancones o en las marchas lentas de automotores, pasándose la fila sin pudor alguno, con lo cual no hacen sino incrementar el caos, generar desorden, multiplicar conductas indeseadas y causar mal humor entre quienes sí respetan las normas de tránsito y las de cortesía o convivencia.

La nueva oficina de movilidad que promete el alcalde Dau tiene retos enormes, pero, en el fondo, ninguno que no se pueda enfrentar y superar.