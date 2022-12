Semáforos vandalizados

El alcalde no necesita que le saboteen su gestión. El alcalde se sabotea a sí mismo. Por eso resulta absurdo que un grupo de mentecatos haya decidido, como parece que así ha sido, que estropeando el sistema semafórico (SS) de la ciudad, le causarán daño a la reputación de la administración distrital.

Es clarísimo que detrás de los daños del SS hay manos delincuenciales dirigidas, no a apropiarse de los elementos que lo conforman, sino a que este no funcione óptimamente.

Por supuesto que hay un remanente de ineficiencia del SS por cuenta de la variación de voltaje o interrupción del fluido eléctrico en los sectores donde se ubica el aparataje del SS, así como casos de hurto sin ninguna relación con la intención de dañar la imagen de la administración; pero las evidencias muestran que hay un plan deliberado por inhabilitar el sistema que va más allá del hurto de elementos públicos. Baste citar algunos casos.

Los vándalos sistemáticamente han destruido, que no hurtado, diversos componentes electrónicos y cableado de los semáforos que sirven, por ejemplo, en la glorieta del Castillo San Felipe, el portal de Transcaribe, en la glorieta de Bazurto, en la estación Las Delicias, el puente Las Palmas y en la red semafórica del Reloj Solar. De hecho, en lo que va de 2022, ya son 49 ataques a la red semafórica, cuyos costos el Distrito los ha calculado en más de $300 millones de pesos.

Si la motivación de algunos de esos delincuentes ha sido dañar la imagen del alcalde o de su administración, no solo merecen el reproche por la comisión de hechos punibles; también el social por la gran capacidad de idiotez que habría detrás de esa torpe decisión.

Idiotez, pues si lo que quieren es empañar la labor del alcalde, este no necesita que lo ayuden en tal propósito; por el contrario, lo legitiman en la medida que salta a la vista que hay una decisión sistemática de exacerbar a las gentes por la ineficiencia provocada del servicio semafórico, con lo cual la percepción será, no que la administración anda lento, sino que hay manos oscuras poniendo palos a la rueda de su gestión. Es, a no dudarlo, una ayuda que le brindan.

Y una torpeza por cuanto las afectaciones van dirigidas principalmente a las gentes, y no hay causa que pueda justificarlo. Pensemos nada más en el perjuicio directo a la movilidad de los cartageneros y de nuestros visitantes. Aunque a veces es mejor que no haya ni semáforos ni policías de tránsito, es claro que aquellos aparatos permiten priorizar los flujos de movilidad en vías sensibles de la ciudad, lo que contribuye a la disminución de la conflictividad y, más importante aún, a cuidar la integridad física de los peatones.

No creemos que los responsables del saboteo sean los políticos a los que el alcalde se ha referido. Saben que él no necesita de sus ayudas.

Por la gravedad del agravio a la ciudad, la Fiscalía debe dar con los responsables.