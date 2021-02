¿Sin peajes?

En la población puede ganar terreno la idea de que en la ciudad no deben permitirse los peajes para la construcción y mantenimiento de las vías internas de Cartagena.

Si el cuestionamiento ya existía desde antes del reciente auto de trámite de la Contraloría General de la República por el cual se indica que pudo haber un detrimento patrimonial en el contrato de concesión del Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena (Corredor de Carga), con ocasión del mencionado proveído el resentimiento contra las formas de construcción, recaudo y mantenimiento de vías públicas a cargo de particulares corren el riesgo de desacreditarse a tal punto que las administraciones distritales se pueden ver abocadas a declinar de estos modos de financiar la ejecución de macroproyectos que el Estado, sobre todo el local, no suele tener la capacidad de emprender.

Al ver la incapacidad del Distrito para mantener, por ejemplo, la vía de entrada del turismo nacional e internacional más importante de la ciudad (la avenida Santander), o de tener esa joya de Colombia que es el Centro amurallado con calles y andenes que avergüenzan, sin mencionar el estado de postración de parques, aceras y tantos más bienes de uso público en distintos barrios de la urbe, la pregunta que surge es cómo quedará el corredor de carga cuando el Distrito asuma su mantenimiento, si sabemos el uso abrumador que camiones, montacargas, cisternas, niñeras y otros vehículos pesados provenientes de todas las regiones del país hacen de esa neurálgica vía, propietarios que estarán liberados de pagar ni un peso por su eficiente contribución al deterioro de esa vía pública.

Por supuesto que es mejor no pagar peajes; ¿quién que sea propietario de un vehículo quiere hacerlo? Pero es claro que al dejar de pagar los peajes le esteremos asignando a la ciudad, no a la administración distrital, los costos de construcción y mantenimiento de vías que están al servicio también del resto del país, que ya no serán pagadas por los usuarios naturales que las deterioran, sino todos los contribuyentes que aportan al presupuesto general del Distrito, con la consecuente disminución de rubros que se destinarían para otras inversiones de beneficio general o de las localidades.

Pero lo cierto es que el sistema está en entredicho por cuenta de la concesión del Corredor de Carga. Tanto los funcionarios públicos como los empresarios de la concesión tienen que preguntarse qué han hecho mal estos años para que el sistema esté tan desacreditado; ¿qué debieron haber hecho, de beneficio general, para que el desprestigio no se les cobrara incluso a través de las ilegítimas vías de hecho?; ¿qué dañó gravemente la credibilidad en las posibilidades de lograr grandes desarrollos urbanos a través de uno de los mecanismos más equitativos, pues no grava a la población que no quiere o no puede cruzar con vehículos propios las vías con peajes?