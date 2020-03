¿Solo Medimás?

Según noticias de ayer, la Procuraduría y la Contraloría solicitaron que Medimás EPS sea liquidada tras múltiples intentos por sacarla de la crisis financiera, que ha terminado por afectar a sus afilados. Según su parecer, las medidas de vigilancia implementadas durante el periodo de intervención de la Supersalud han resultado ineficaces.

De hecho, el procurador General, Fernando Carrillo, manifestó que, en vez de mejorar, la situación de la entidad se ha agravado, profundizándose los incumplimientos de las metas financieras fijadas, las cuales están en rojo. Incluso, reclamó el procurador Carrillo que el proceso no se puede seguir dilatando, razón por la que exigió del Gobierno acciones que protejan los derechos de los pacientes.

En esa posición fue acompañado por el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien afirmó que Medimás no está preparada financieramente para poder atender a los millones de afiliados que tiene.

Aunque Medimás respondió que las acciones tomadas por el procurador Fernando Carrillo han sido perjudiciales para la EPS, en vez de contribuir a superar su crisis financiera, lo cierto es que la razón de existencia de las entidades prestatarias de servicios de salud, son los afiliados, enfermos y pacientes, quienes finalmente pagan las consecuencias de lo que no funcione bien en estas.

Una pregunta que pudieran formularse no pocos colombianos -o sus familiares, cuando aquellos padecen de graves enfermedades-, es si en el listado de los entes de control deberían estar otras EPS que no acusan problemas menores que los que las referidas autoridades le endilgan a Medimás.

Para no detenernos en nombres, basta revisar nuestras ediciones del último semestre para percatarse que otras EPS no están brindando un regular servicio a ciudadanos desesperados porque no se autorizan intervenciones quirúrgicas, tratamientos, exámenes, traslados y otra suerte de atenciones que son esenciales para la vida, la integridad y la dignidad de los afiliados o sus parientes dependientes.

Lo anterior resulta chocante porque es claro que el problema no es del sistema sino de cada EPS en particular, ya que basta compararlas con varias de sus pares que funcionan óptimamente para colegir que pudiera ser sustancialmente un problema de competencia o capacidades en el manejo de tales entidades. Si no fuera así, entonces ¿por qué razón las EPS que vienen prestando con normalidad sus servicios mantienen satisfechos a sus usuarios, y otras, por el contrario, resultan agraviantes para muchos de los suyos? ¿Por qué razón el Estado y los afiliados, tienen que soportar la permanencia en el mercado de entes que maltratan a personas en debilidad psíquica o física, que son precisamente las que más protección merecen?

Les corresponderá a las autoridades dilucidar, entre Medimás o los entes de control, quién tiene la razón. Pero es evidente que en el listado de EPS que deberían estar en la mira de Procuraduría, Contraloría y Defensoría pudieran faltar otros nombres.