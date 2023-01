Sucesos repudiables

Justamente en tiempos en que el país comenzaba a olvidar las acciones violentas contra altos funcionarios del Estado, y que se esperaba que en este nuevo cuatrienio los afanes por la paz total sepultarían nuevos hechos criminosos, como tantos de ingrata recordación, se conoció del atentado que se frustró contra la vicepresidenta Francia Márquez Mina.

De conformidad con lo que ella misma denunció por Twitter, su equipo de seguridad halló material explosivo en la vereda de Yolombó, vía a su casa, en Suárez (Cauca), consistente en un sistema de ignición eléctrico para activación remota dentro de una bolsa plástica que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla, destruida por personal antiexplosivos de la Sijín.

El hecho reviste enorme gravedad. Tal como lo señaló el análisis de la Policía, por las características y ubicación del artefacto, se trató de un indiscutible atentado en contra de la vicepresidenta Márquez, que no es el primero en su corta, pero dilatada trayectoria como activista ambiental, en la que ha padecido otros ataques con armas de fuego y granadas, además de las amenazas a través de llamadas y mensajes intimidantes debido a sus luchas sociales y ambientales, que le valieron recibir el Premio Goldman en 2018.

Es importante que la inteligencia militar, de policía y judicial se muevan con prontitud para identificar a los autores intelectuales de esta nueva tentativa de ataque a Francia Márquez, esta vez con la gravedad de que ocurre en su condición de segunda al mando en la jerarquía del poder Ejecutivo, por elección popular.

El frustrado magnicidio nos habría llevado a épocas de horror; pero el hecho de que no haya ocurrido, gracias al profesionalismo y el actuar prudente de la guardia que le protege, no puede hacernos perder de vista la magnitud de lo que hay detrás de semejante intento. Se trata no solo de buscar la desestabilización del país; también es un intimidante mensaje en cuanto a que están en peligro inminente tanto su familia, como quienes conforman su entorno e incluso sus vecinos de Yolombó, tal como lo señaló la oficina de derechos humanos de la ONU en nuestro país.

También está implícito el mensaje oculto del enorme riesgo que corren como nunca los líderes y defensores de Derechos Humanos y causas sociales; esto es, todo lo contrario de lo que pensábamos que debía pasar con el arribo de partidos y movimientos socialistas al poder.

A propósito de este delicado tema, no podemos dejar de mencionar las amenazas veladas e intimidaciones que padeció la secretaria del Interior del Distrito, Ana María González-Forero, al parecer con ocasión de la no realización de un evento en el corregimiento de Punta Canoa.

El Universal, interpretando a la ciudad, se une a las voces de rechazo contra estas situaciones y expresa su solidaridad con las servidoras públicas Francia Márquez y Ana María González.