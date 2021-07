También en Cuba

Era inevitable que el síndrome de las protestas sociales también llegara a Cuba. Con el arribo de las redes y los recursos tecnológicos en manos de jóvenes que comparten anhelos similares con sus pares en cualquier lugar del orbe, que pueden comunicarse en tiempo real e intercambiar opiniones y lograr acuerdos sin la intermediación del Estado, solo faltaba una gota que rebasara el vaso de la acumulada desesperanza.

En este caso fueron los frecuentes y prolongados cortes de electricidad, el desabastecimiento extraordinario de alimentos y el colapso del sistema de salud por cuenta del coronavirus, que se sumaron a la ya larga pesadez que producen las carencias rutinarias que se sufren sin un propósito compartido.

Antes, estaban los Castro, padres y custodio de la Revolución, quienes enseñaron a sus gobernados que la dignidad del pueblo residía en la infinita resistencia a las agresiones extranjeras, singularmente las referidas con el bloqueo o embargo instaurado desde 1960 y replicado o profundizado por cada nuevo gobierno desde Washington.

Pero, después de tanto tiempo, ya la dignidad no solo se pone en pie contra el imperio; cualquier pueblo se termina agotando de adversidades más inmediatas, como las filas eternas para recibir productos o servicios de un Estado que todo lo controla, y que no ha sabido implementar la porción de capitalismo mínima que se necesita para sobrellevar y mantener el pesado andamiaje oficial que se acostumbró a soportarse de los que otras naciones han remitido a título de crédito, o como donación o como subsidio.

Ya no están la Rusia comunista ni las bonanzas chavistas para financiar la incapacidad de autosostenimiento. Y la espera por los recursos de Colombia se ha dilatado al punto que, cuando sea factible que les llegue, es muy probable que el partido comunista cubano ya no sea el único que gobierne la isla, pues los inusitados gritos de “Libertad” o “Abajo la dictadura”, espetados en varias ciudades de su geografía el pasado domingo, presagian tiempos aún más difíciles para los dirigentes del partido.

Es de esperar que el novel gobierno de Díaz-Canel termine de concluir que las viejas estrategias estalinistas ya no son el remedio para el largo plazo. No es posible que recupere el afecto del pueblo si no se oficia, en serio, en introducir reformas económicas que liberen el mercado para hacer sostenible al régimen, sin la dependencia de ayuda extranjera; pero, sobre todo, erradicar la sistemática represión como forma de gobierno para recuperar la legitimidad perdida.

Si para las democracias precarias de Latinoamérica es ya difícil la situación con ocasión de la pandemia, para Cuba puede resultar imposible ofrecer una solución diferente a la represión si el actual gobierno desea mantener invariable el estado de cosas, lo cual no llevará sino al principio del fin del castrismo.