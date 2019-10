Temperancia y prudencia

Una mañana inquietante vivió la ciudad ayer, tras las denuncias y señalamientos que desde dos campañas a la Alcaldía se entrecruzaron sobre supuestos fraudes en las elecciones del domingo. Y más truculentas resultaban las historias por darse en el marco de tan inesperados resultados, que han supuesto una fractura en el sistema electoral tradicional.

Los dos aspirantes a la Alcaldía Distrital con las más altas votaciones denunciaron irregularidades, tales como modificaciones en formularios; la compra de votos por un candidato sin su consentimiento con el propósito de desacreditarlo; el recibo de dineros para corromper electores de una campaña, pero endilgados a la otra; que un candidato manipuló información para dañar la reputación del otro y demeritar su victoria, y otras imputaciones, todas adobadas de infundios o de diretes que por momentos agrietaron la credibilidad tanto del servicio público electoral, como de quienes compitieron por gobernarnos a partir del próximo 1 de enero.

Y había razones para que sus seguidores creyeran las increpaciones recíprocas de sus respectivos líderes, ya que en el imaginario colectivo no sería la primera vez que semejantes historias truculentas –que en otros lares se mirarían propias de la prolífica imaginación de lustres como Poe, Capote o Murakami– pudieran ser ciertas.

Por fortuna, pasadas las horas, el mismo alcalde electo dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía, tras las polémicas denuncias que mostraban el retorno a un camino de frustración aún mayor que en el que hemos estado inmersos con la seguidilla de crisis institucionales que la politiquería nos ha legado.

Si la tranquilidad ha vuelto a la ciudad, no así los ecos que quedaron de los acontecimientos que la soliviantaron desde la noche del martes. En efecto, tanto candidatos como periodistas, y otros con capacidad de influir en la opinión pública, no supieron mantener la calma en el primer asomo de crisis, pues posiciones incendiarias no sólo no podían resolver las situaciones que se estaban denunciando, sino que tuvieron el potencial de generar actos de los cuales, los mismos dirigentes, pudieran haber lamentado.

Es claro que la primera crisis postelectoral que se vivió temporalmente ayer fue una prueba inicial que ambos candidatos no supieron manejar. Uno, por despertar una confrontación que, de suyo, no tenía la entidad para causar semejante irritación, y el otro, por haber empleado expresiones soeces y denigrantes no admisibles para quien tendrá el honor de encarnar la representatividad de la ciudad ante sus conciudadanos y ante el mundo.

No está fuera de lugar pedirle al excandidato William García prudencia en el manejo de la información que llegue a su conocimiento sobre hechos que deben tramitarse en los escenarios que corresponden, sin necesidad de encender llamas que no pueda controlar después. Y al alcalde electo, William Dau, que atempere su carácter, pero sobre todo, sus palabras, pues a partir del 1 de enero no será ya más un llanero solitario, sino nuestro digno gobernante.