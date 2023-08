Tiempo de escándalos

El presidente Petro no debe estar muy preocupado; sabe muy bien que terminará su cuatrienio, hasta el último minuto del último día del 7 de agosto de 2026, pase lo que pase.

Las pruebas para que un presidente en ejercicio sea destituido en Colombia demandan de una abundancia y contundencia tales, que prácticamente ningún otro proceso penal o político se le comparan. Estas pruebas, salvo que alguien del nivel de Benedetti las tenga, o una nación extranjera, ya se sabe que no surgirán en el proceso penal que cursa contra el mayor de sus hijos y la exesposa de éste.

De hecho, Nicolás confirmó lo que el presidente ya había dicho, en cuanto a que, si ingresaron dineros al debate en el Caribe, de los recibidas por aquel y su exesposa, fueron a las espaldas del entonces candidato, y del gerente de la campaña.

El presidente también sabe que, como lo hemos dicho antes, no hay nada más inofensivo en este mundo que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que es la instancia llamada a investigar al jefe de Estado y llevar sus conclusiones a la plenaria, donde se aprueba si se formula o no acusación ante la Comisión de Instrucción del Senado, en cuya plenaria se decide si se encausa o no a un presidente, de tal manera que, si hay elementos para un juicio, remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia, sede en la que se adelanta la fase final de estos procesos.

Pero esas realidades no pueden opacar el funcionamiento de las instituciones del Estado, sometidas a los designios del “deber ser”. Y el deber ser, independiente de lo que ocurra en la realidad política que rodee estos casos escandalosos, es que cada organismo haga lo que en derecho le toca.

Así, la Fiscalía o el juez estarán obligados a compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes si de entre las pruebas que se recauden en el proceso mencionado surgen evidencias que pudieran indicar algún grado de participación dolosa del presidente o del gerente de la campaña de 2022.

En dicha Comisión debe adelantarse una investigación seria y, a partir de allí, se pondrán en marcha los mecanismos que la Constitución y la ley regulan para la continuidad de estos procesos.

Por supuesto que, independientemente de la verdad, desde la percepción de uno y otros bandos políticos solo verán lo que quieren ver, o les convenga, igual a como pasa con los seguidores o detractores del presidente en funciones. Y es esta la principal ventaja que acompañará al presidente.

En efecto, así aparezca una prueba reina o irrefutable sobre alguna responsabilidad del primer mandatario, sus seguidores igual lo seguirán apoyando. No es un asunto de justicia o no, sino de posiciones.

Claro que el presidente gobernará hasta el último minuto del último día de su cuatrienio; pero la estabilidad, credibilidad y legitimidad que necesita para un mandato aceptable, están seriamente lesionadas.