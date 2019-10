Tiempos de rompimiento III

Para concluir esta serie de editoriales sobre el reciente proceso electoral, tiene sentido revisar lo que no salió tan bien tras esta experiencia.

En cuanto a los aspirantes al primer cargo distrital, hay que agradecer el gran esfuerzo, desprendimiento y sacrificio que les supuso poner sus nombres a consideración de la ciudadanía. Sin embargo, queda el sinsabor de si hubo sensatez entre algunos de los participantes y sus campañas en permanecer en la contienda si las posibilidades para crecer en las preferencias eran o volverían a ser exiguas.

Tras la experiencia de varios de los candidatos, a los futuros aspirantes a cargos de elección popular debe servirles de experiencia lo ocurrido en esta ocasión en cuanto a que hay que tener la prudencia para saber si se cuenta con mínimos de carisma, o de aceptación, o de otras competencias blandas para lanzarse a conquistar el fervor popular; o considerar con aplomo si se ha hecho lo suficiente en la vida y en el servicio a las gentes para afirmar sin ambages que se tiene el derecho de recibir el respaldo mayoritario y de orientar los destinos de una ciudad como Cartagena de Indias. Nunca más debe dividirse el potencial de votantes entre tantos candidatos, si de lo que se trata es de concentrar fuerzas para derrotar aceitadas maquinarias que viven de saber elegirse, y no precisamente en franca lid.

En tal sentido tuvieron notable agudeza los que no continuaron en el camino porque no se dejaron engañar por cantos de sirena o por la vanidad o por la engañosa ilusión y, de entre estos, Armando Córdoba, quien no se dejó contar y se anotó con la campaña ganadora para jugar un papel protagónico en la nueva administración Distrital.

A no dudarlo, los que menos ganaron de esta experiencia fueron William García y Yolanda Wong. Esta, porque era clarísimo que sus problemas legales no auguraban un buen desenlace. Y aquel, porque teniendo tantas ventajas competitivas cometió errores garrafales, entre otros, como el acto público de desafiar a las entidades de control, las veedurías ciudadanas y a la prensa crítica con la presentación de reconocidos abogados capitalinos, lo que fue recibido tanto como una manifestación de insolencia como de debilidad. De la misma manera, quedó probado que ya no es estratégico ausentarse de los debates públicos pues los electores no lo perdonan, en la medida que el mensaje que queda es el de que solo interesan los votos que se pueden comprometer con las visitas personales, con desprecio por el resto de los potenciales electores.

En cuanto a los resultados desastrosos de las firmas encuestadoras, no cabe duda que se requiere, ya, una reforma legal que redefina el papel que juegan en los ciclos electorales. Reducir el número de empresas, fijar mínimos de encuestados en relación con la población objeto de estudio, prohibir la publicación de resultados una o más semanas antes del día de elecciones, son algunos de los cambios que deben considerarse, más la posibilidad de ejecutar procesos expeditos para sancionar a las que presten sus nombres para timar al público con resultados engañosos.