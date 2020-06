Al cierre de la edición, se mantenía el anuncio del alcalde, de la medida de toque de queda total en el Distrito a partir del viernes en la tarde hasta la madrugada del martes, fin de semana en el que también regirá ley seca.

No son pocos los ciudadanos e instituciones que han pedido reconsiderar esa medida draconiana; o bien solicitan su no imposición, o que al menos se restrinja a los sectores donde la indisciplina social o la inseguridad vienen mostrando un protagonismo que no sólo nos avergüenza como comunidad, sino también porque suponen una desconsideración frente a la mayoría de ciudadanos que en sus barrios populares vienen observando una conducta ejemplar, y por el daño que esa indisciplina hace en el conjunto de la vida familiar, social y económica de Cartagena.

Es clarísimo que la ley seca resulta oportuna, pues nadie debe consumir licor en espacios, parques y vías públicas; resulta un despropósito promover o permitir juergas en calles barriales justo en tiempos donde la enfermedad y la muerte cobran saldos de dolor por cuenta del COVID-19.

Pero el toque de queda total, que consiste en la restricción a la libre circulación por razones de seguridad, sanidad y orden público en circunstancias excepcionales, para facilitar la gestión de las autoridades durante una emergencia o para el restablecimiento del orden social, se muestra exagerada después de casi tres meses de encerramientos.

El toque de queda total desconoce los denodados esfuerzos que desde muchos de nuestros barrios se vienen haciendo para comportarse bien, así como la eficacia de los controles policivos en la gran mayoría de estos. Disponer de la medida para todos, sin consideración a esos esfuerzos, equivale a aplicar un castigo generalizado contra quienes no merecen cargar con esas culpas.

Los toques de queda, siempre que resulten estrictamente necesarios, pueden ser mucho más eficientes y justos cuando se imponen en zonas, comunas o barrios específicos.

También se usa dictar la medida de forma parcial, esto es, durante lapsos estrictamente necesarios para preservar la integridad, salud y seguridad de los gobernados, según lo ha determinado la Corte Constitucional en fallos donde ha analizado las restricciones a las libertades ciudadanas.

Así las cosas, una medida más acorde con las realidades de nuestro entorno supondrían singularizarlas en determinadas comunas o barrios con toques permanentes, y disponer que para el resto de la ciudad la restricción de movilidad sea parcial, esto es, desde horas en que el sol se pone en el ocaso hasta las primeras del alba.

En este momento se hace más por los gobernados con medidas innovadoras y creativas. Vivir bajo ‘arresto domiciliario’ por varios días sin necesidad de que tal sanción sea generalizada, es un gesto de dudoso talante democrático, amén de que no parece mostrar una completa percepción de la idiosincrasia cartagenera, urbe en la que las mayorías no tienen garantizado el sustento diario, o en donde el calor canicular expulsa de los hogares a sus inquilinos.

Toques de queda parciales, con horarios nocturnos, tienen más sentido.