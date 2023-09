Transcaribe inquietante

Esta semana, en el Concejo se realizó la audiencia pública del proyecto de Acuerdo 203, por medio del cual la Alcaldía busca, básicamente, autorizaciones que le permitirán pagar la retribución y prestaciones sociales de los trabajadores de Edurbe, quienes manifiestan que les deben más de cinco meses de salarios, y para apropiar recursos dirigidos a la operación de Transcaribe.

Pero varios concejales consideran que el proyecto, al mezclar las urgencias de trabajadores a los que se les adeuda un justo crédito, con lo que requiere Transcaribe, se usa como excusa para doblegar la voluntad de los concejales, que habían negado esta apropiación en sesiones pasadas, con lo cual es probable que del proyecto se desagregue lo relativo a Transcaribe.

No sorprende esta posición, pues obedece a los tejemanejes de la política. Pero no puede pasar desapercibida la opinión del concejal David Múnera, quien en esa misma sesión expuso que solo 37 de los vehículos de Transcaribe Operador están funcionando, “lo que impide que la empresa genere ingresos”, agregando que la raíz del déficit en la operación sería “un plan siniestro” con el propósito de que los operadores privados se hagan cargo de la flota que Transcaribe Operador dejaría disponible, advirtiendo que, si no se renegocian los contratos, el Distrito se enfrentará a más demandas de los operadores privados.

Desconcierta esa posición si se considera que el concejal Múnera, severo crítico en dicha sesión, fue parte de la administración hasta hace pocos meses. Por tal razón El Universal se comunicó con el concejal, quien reiteró que lo que le pasa a Transcaribe Operador sería producto de un plan premeditado para que quebrara.

De las inquietudes del concejal Múnera quedan varias preguntas: ¿Cómo es posible que durante todos estos años, no hubo dinero para sacar a circular buses que estaban disponibles o en reparación? ¿Por qué se permitió que los buses varados desde el 2021 no se repararan en el único taller contratado por Transcaribe Operador? ¿Por qué no se destinaron los recursos de Transcaribe para el mantenimiento de los buses?

Tenemos claro que quien debía capitalizar a Transcaribe era el Distrito, pero casi nunca lo hizo, lo que explica en parte por qué no había recursos para pagar todos los mantenimientos requeridos. Pero lo clave aquí es que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que se contrató para hacer la estructuración financiera y de operación del sistema, para garantizar su sostenibilidad, identificó como una de las acciones estructurales, entregar a privados esa porción de Transcaribe Operador, ya que el Distrito había demostrado sistemáticamente su apatía en no invertirle a ese servicio, con lo cual estaba creciendo el hueco de la deuda, lo que afectaba naturalmente al mismo servicio.

Pero ¿hay alguien en el Distrito que tenga el valor de darle respuesta a aquellos interrogantes?