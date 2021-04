Transcaribe, sí

Transcaribe es patrimonio de los cartageneros, independientemente de quienes se sientan sus dueños y de lo que piense el alcalde de turno. Son los lugareños, principalmente los empleados y trabajadores por cuenta propia, quienes todos los días resuelven sus afanes de movilidad urbana a través de un modo de transporte que les dignificó la vida.

El cartagenero de pura cepa sabe muy bien lo que es transportarse en las desajustadas e incómodas busetas, algunas tripuladas por conductores agresivos o desatentos o displicentes, que no tienen miramientos para frenar y avanzar sin esperar a que sus pasajeros estén asegurados en sillas o manubrios, o que avanzan con el ruido infernal de amplificadores de frenos o de músicas estridentes.

Brindar una mejor calidad de servicio a los usuarios, con mayor comodidad y seguridad, a la par de la mejora en la movilidad de la ciudad no debería ser privilegio de pocos.

Masificar ese servicio es ya un derecho; y, por ende, merece no solo el respeto sino también la protección por parte de las autoridades y de los contratistas que lo tienen a su cargo.

Por supuesto, siempre habrá grupos de interés a los cuales no les conviene el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Propietarios y conductores de colectivos destartalados, peligrosas mototaxis, buses y busetas de quinta categoría y las demás formas de transporte informal compiten para quedarse con los pasajeros que no puedan abordar al SITM. Increíble todo el empeño que nuestros administradores han hecho por años, para que ahora la informalidad y la chabacanería sean el sello del transporte de nuestros ciudadanos.

Ya basta de respuestas de choque o contingencia; solo cabe un plan de rescate financiero viable y sostenible en el tiempo. Si el alcalde Dau tiene razón en molestarse con los recaudadores, no es menos cierto que algo hay de impudor en esa conducta, si sabemos que estos no reciben pagos desde hace meses. No hay modelo financiero que aguante tanto tiempo sin la percepción de ingresos, máxime cuando se ha reclamado de la actual y las anteriores administraciones que provean de liquidez el Fondo de Reserva. ¿Cuál es el esfuerzo sincero que se ha hecho para ello?

El sistema necesita soluciones de fondo; y esto pasa por resolver sobre la actual operatividad de Transcaribe, desmontar las descomunales demandas que ya están puestas por los operadores, y obligar a estos a chatarrizar lo que no se logró en su momento; compelerlos a traer la flota faltante para la fase III, y contraer compromisos creíbles de que se implementarán los controles para evitar el paralelismo de las busetas, la informalidad de los taxis tornados en colectivos, el mototaxismo, etc.; que se logre el crédito con Findeter u otra financiera; e insistir en que con el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se cofinancie el déficit generado por la pandemia en los SITM del país.