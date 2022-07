Uber debe explicaciones

Las revelaciones de miles de documentos obtenidos por The Guardian, y compartidos con un consorcio de medios de comunicación (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), dan cuenta de conductas presuntamente anticompetitivas y nada ejemplares de la multinacional Uber, que exigen una sustentada explicación.

En efecto, las filtraciones de esos documentos exhiben un comportamiento reprochable, singularmente en la etapa de expansión de esa empresa (2013-2017), pues no solo muestran que supuestamente habría utilizado tecnología irregular para burlar investigaciones oficiales; que pudo haber realizado gestiones que implicarían tráfico de influencias; que animó o aprovechó los enfrentamientos violentos que en distintos mercados sucedieron entre los conductores de los vehículos privados afiliados a los servicios tecnológicos que ofrecen y los taxistas que se oponían al desarrollo de esas actividades, entre otras.

Ha sido de público conocimiento el esfuerzo que ha hecho Uber, a lo que se sumaron otras plataformas con servicios similares, para abrirse paso en los mercados altamente regulados en cuanto al transporte público de personas, singularmente en la modalidad de vehículos privados a cambio de un precio.

Tales esfuerzos han supuesto incluso acudir a los órganos de los poderes públicos para lograr las modificaciones legislativas o regulatorias, que permitan brindar ese servicio en competencia con los taxis regulares o formales. En algunos países lo han logrado, sobre todo con los cambios en los liderazgos a lo largo de la historia de esa empresa.

Aun cuando las conductas que revela The Guardian con otros medios del referido consorcio internacional (El Universal no hace parte de este), no indican que actos similares a los descritos se hayan realizado en Colombia, el hecho de que se hubieran podido desplegar en las principales economías donde interactuaron, al menos hasta 2017, son del interés en nuestro país, pues la discusión en relación con la legalidad y la pertinencia del servicio público de transporte de personas en vehículos privados, por intermediación de plataformas tecnológicas, aún es materia de una regulación inacabada.

Está muy bien las disculpas que la actual administración de Uber ha ofrecido en su página web por errores anteriores a 2017 “... por comportamientos pasados que claramente no están en línea con nuestros valores actuales”; pero lo que narran las filtraciones es asunto que trasciende más que esas lacónicas explicaciones.

Es así por cuanto el papel que juega la empresa privada, sobre todo la que tiene afanes de alcances multinacionales, debe seguir una línea ejemplar.

La realidad económica demanda empresas que incorporen y cumplan con principios, valores y estándares éticos que nada tienen que ver con las presuntas conductas de Uber reveladas esta semana.