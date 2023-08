De los ecos que quedaron del Congreso Empresarial Colombiano (CEC 2023) organizado por la Andi esta semana, uno de los más relevantes es la necesidad de que Gobierno, gremios y otras organizaciones sociales e institucionales acuerden un plan de choque que acelere la reactivación de la economía.

Este paso es indispensable después de que la encuesta del Dane confirmara lo que ya se temía: que el desempeño de la economía en el segundo trimestre muestra una deriva hacia la temida recesión, ante lo cual no es necesario esperar a conocer los resultados del siguiente trimestre para comenzar a tomar medidas en serio.

Por fortuna, justamente cuando se pensaba que el presidente había enviado otro mensaje de desprecio al sector privado debido a su ausencia en el cierre del CEC 2023, lo que habría supuesto la terminación de cualquier intento de lograr el famoso Acuerdo Nacional del que ha hablado el primer mandatario, pero que no concreta ni en gestos ni en acciones, anunció en la tarde de este viernes que convocaría a los distintos sectores de la economía a iniciar ese Acuerdo Nacional.

Por supuesto que se entiende que ese gran Acuerdo no sólo se ocuparía de los temas económicos; pero difícilmente podría iniciarse y desarrollarse sin una mira puesta en este aspecto, en la medida en que sin inversiones que favorezcan el desarrollo, no habrá posibilidad de generar y mantener actuales y nuevos empleos dentro de la formalidad económica, ni propiciar el emprendimiento, o al trabajador y al profesional independientes, o propiciar los factores que hagan posible una Economía Popular ordenada y sostenible.

Tal como lo afirmó el ministro de Hacienda, en este segundo semestre hay que poner en obras al país, lo que, en su opinión –que compartimos– no se puede hacer sin el sector privado. Sin embargo, es aún probable que sectores radicales del Gobierno –o cercanos a este– consideren que esa participación no es necesaria. Por el contrario, es muy posible que piensen que con los recursos del erario, irrigando dinero estatal entre la población vulnerable y para la animación de la informalidad o la Economía Popular, será suficiente para reactivar el consumo de los hogares, en la medida que pudieran ser de la escuela marxista que considera que la verdadera revolución debe destruir al Estado que “protege a las oligarquías”, y que dentro de éstas cuentan a esos empresarios dispuestos a participar en el Acuerdo Nacional y que el ministro de Hacienda ve con buenos ojos. Así, no es improbable que en ese Acuerdo los empresarios y la clase media sean vistos como actores indeseables.

En los próximos días sabremos si el presidente está citando a una reunión con ánimo de arrancar por fin el esperado Acuerdo Nacional, o si es simplemente otro movimiento formal que no impedirá que se imponga en el Gobierno la mencionada tesis de las escuelas marxistas más extremas.