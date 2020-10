Una carta pavorosa

El más reciente comunicado de los líderes más rimbombantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), divulgado en la cuenta de Twitter de Iván Márquez, es un perfecto monumento a la desfachatez.

Ver a antiguos comandantes de las Farc exigiendo la renuncia del presidente de la República por el imputado apoyo del narcotráfico en su elección, o por el señalamiento de dirigir un gobierno con manos manchadas de sangre, resulta en un verdadero descaro, por decir lo menos. Los excomandantes, negociadores en los diálogos de La Habana, Márquez, Santrich, Romaña y El paisa, quienes les imputan al actual Gobierno, entre otros, esos dos pecados, exhiben una absurda contradicción al deprecar la renuncia del presidente por la supuesta comisión de tales conductas, que en cambio ellos no condenan si quienes las realizan provienen de sus propias filas.

Y es patética la foto que escogieron; por supuesto, con armas de grueso calibre, que no portan con el rictus del guerrero, pero sí con las sonrisas cínicas de quienes quieren advertir el mensaje que esas metrallas estarán disponibles para segar la vida de culpables e inocentes, sin discriminación ni remordimiento algunos. ¡Qué hay en la mente de los hombres violentos¡

El mensaje en general es desastroso. Incluso, la propuesta de levantarse contra el Estado a través de la continuación de las manifestaciones y la protesta social, no le presta ningún servicio a esas expresiones democráticas. Por el contrario, las desprestigian, y ponen a pensar en si es cierto que detrás de las expresiones de violencia y vandalismo que suceden con aparente espontaneidad después de algunas marchas, no lo son tanto, y pueden ser una extensión de esa guerra que quieren seguir librando aún después de la firma de los acuerdos, que ahora es evidente que no fueron nunca aceptados por ellos seguramente por una enorme incapacidad espiritual de amar o, al menos, de respetar la vida de sus prójimos, o por la insuperable ineptitud para edificar en lo bello o en lo bueno.

Y nos imaginamos que puede ser altamente ofensivo para los excombatientes que sí han continuado en la ejecución de los acuerdos de paz, que empleen la palabra Marquetalia como plataforma de relanzamiento de sus agrias consignas. Jamás, quienes se levantaron en esa vereda del corregimiento de Gaitania (en Planadas, Tolima), se habrían imaginado que el nombre de Marquetalia sería usado por quienes son vistos con agrado por los promotores del maldito negocio del narcotráfico, en el que, quien lo toca termina tarde o temprano en las fauces del horror.

Por supuesto que todos los que rechazamos la violencia, que somos la inmensa mayoría de los colombianos, nos sentimos amenazados por hombres que no han demostrado un ápice de apreciación por la integridad de sus semejantes. Por eso, la mejor respuesta a semejante desafío es la profundización de los acuerdos de paz, más Estado Social de Derecho y más compromiso de los excombatientes que se quedaron en la legalidad, de cumplir y exigir cumplir los pactos acordados en el Teatro Colón.