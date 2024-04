Una medida impertinente

La decisión del presidente Gustavo Petro, de instaurar el tercer viernes de abril de cada año como día cívico para promover el ahorro de energía y agua es loable, pero impertinente. Se aprecian las iniciativas que busquen reducir el consumo de energía eléctrica y agua potable en las grandes ciudades ante una situación crítica como la actual y la posibilidad de la implementación de racionamiento severos.

Se echa de menos, por supuesto, que las medidas recomendadas desde hace seis meses por diversos expertos e instituciones privadas para prevenir precisamente lo que está ocurriendo, no se hayan tomado a tiempo. En tal sentido, está en mora el Gobierno en explicar por qué se desatendieron esas recomendaciones y quiénes son los responsables de la negligencia, si es que la hubo.

De otra parte, si de lo que se trata es de instaurar un día al año para ahorrar energía y agua, no se entiende por qué tendría que ser cívico, con suspensión en las actividades laborales estatales, ni cómo puede institucionalizarse como norma permanente sin la debida aprobación por el Congreso de la República, lo cual puede tornar, el decreto expedido, en inconstitucional. Preocupa que, bajo esta consideración, la plausible decisión haya sido signada por la improvisación u otras razones aún no comprendidas.

No es sano deslegitimar la iniciativa o decisión presidencial per sé, por cuanto es loable que el Gobierno concite a los gobernados en el compromiso de ahorrar luz y agua al máximo posible, sobre todo si el fin último es guardar esos dos preciados bienes en los próximos días, si se tardan las lluvias copiosas. Pero, a no dudarlo, la decisión de decretar el día cívico para este 19 de abril fue un desatino monumental, lo que le restó fuerza en buena parte de la población o, al menos, en buena parte de la opinión pública, que se ha expresado en diversos medios, incluidas autoridades de las tres Ramas del Poder Público, en todos sus niveles.

Y fue un desatino por cuanto, para el ‘Día Cívico de la Paz con la Naturaleza’, como fue denominado, se escogió la fecha menos indicada posible.

En efecto, las infortunadas coincidencias (que por eso mismo lo hicieron aparecer para no pocos observadores como un acto premeditado y oportunista, lo que no creemos), en cuanto a que justo ayer viernes coincidieron el cumpleaños de Gustavo Petro y la celebración de la fecha con la que el público entiende que se le dio nombre al grupo guerrillero M-19, al que perteneció el presidente, le rodean de la inferencia de que pudo haberse tratado del aprovechamiento de una realidad, y de una razón de peso –evitar el posible racionamiento–, para la satisfacción de un asunto de interés personal o de grupo. Y, peor, la adversa coincidencia de la marcha programada para mañana a nivel nacional.

Un líder está obligado a prever los efectos de sus decisiones. En este caso, la impertinencia daña el propósito.