Una nación enferma

En el concierto internacional, Colombia solo será un país respetable cuando cesen los asesinatos de líderes sociales, las masacres, los hostigamientos y desplazamientos en nuestras zonas rurales. Entre tanto, será inevitable continuar percibidos como una nación violenta, de segunda categoría, desigual y profundamente cruel.

De poco valdrán los esfuerzos por el progreso o los sacrificios que hagamos por reducir la pobreza o las inversiones para acercarnos al desarrollo económico. Mientras la vida no valga nada en las provincias patrias y cada muerte nos sea indiferente, estaremos condenados a ser percibidos, porque lo somos, como un pueblo indolente, fratricida, injusto y, con ello, sin autoridad moral para cuestionar a otros países que pudieran estar peor que nosotros, pero que no registran tal grado de trato brutal, inhumano, monstruoso, que nos impedirá lograr consolidarnos como una nación benévola y sensible.

Y reconocer esto no es autoinfligirse una mortificación despiadada o una autocrítica exagerada. Basta mirar allende las fronteras para encontrar que, si acaso, solo México nos compite en esa capacidad de inquina entre hermanos a partir de un afán de lucro rápido y desmedido, diestro en arrebatar la vida, honra y bienes de connacionales que sean percibidos como obstáculos en esa carrera desenfrenada por poseer bienes que nunca sacian cuando el alma se despoja de compasión y empatía, como ocurre con toda persona que se deje atrapar por las garras del narcotráfico, de la minería ilegal, de la apropiación de la tierra ajena, de la avaricia, la sensualidad y la ambición desenfrenadas, en suma, de la corrupción del alma.

Desde 2016, sin contar con el violento inicio de este año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó 421 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia; ningún país que no esté en guerra declarada nos gana. ¡Qué vergüenza infinita!

Y lo que esto nos costará no solo en vidas, desolación y dolor, que es lo más importante. Por ejemplo, como se preveía, ya hemos sido advertidos por el nuevo gobierno en Washington que aclarar los asesinatos de líderes sociales en Colombia es una de las prioridades máximas en las relaciones con ellos. No es ninguna sorpresa. Desde que se reactivó la inseguridad permanente en distintas zonas del campo colombiano, se le señaló al Gobierno que este sería su talón de Aquiles frente a cualquier gestión dirigida a posicionar a Colombia como un país viable.

Por supuesto, que la misión para volvernos una nación decente frente al respeto de la vida no es solo del Gobierno; es de todos los estamentos sociales; pero es principalmente del Gobierno, que es el único que tiene la capacidad, instrumentos y liderazgo, si lo ejerce con determinación, para llevarnos, cueste lo que cueste, a la senda de la decencia colectiva.