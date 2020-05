Volver a ¿cuál normalidad?

Lo corriente es pensar que, tras varias semanas con presencia de la COVID-19, la mayoría de los ciudadanos del orbe añoran volver a la normalidad. Regresar a las antiguas labores, visitar a los parientes, encontrarse con los amigos y toda suerte de actividades que exigen cercanía física.

Pero viene creciendo una pregunta a nivel universal en torno a qué clase de normalidad deberíamos arribar, porque no tendría sentido dejar pasar estas largas semanas de confinamiento forzado sin que extrajéramos lecciones trascendentes. Porque, ¿sí habrá tenido sentido tanto dolor, restricciones, ansiedades, dudas y empobrecimiento generalizado si, llegado el día siguiente a la remoción del virus del deshonroso podio que ha coronado, todos volvemos a lo mismo?; esto es, sin incluir cambios sensibles en nuestras vidas, costumbres y apegos; o en nuestras relaciones con el prójimo, las instituciones, empresas y el Estado. Pero, sobre todo, con el entorno, con los demás seres vivos, con la naturaleza.

Si no se producen cambios más allá de los que necesariamente se van a dar en el orden material por cuenta del empobrecimiento o de la quiebra generalizada de familias, entidades y empresas privadas, o la profunda y acelerada reducción de las reservas de los erarios estatales; es decir, si no se producen cambios relacionados con nuestra manera de abordar la nueva realidad, o de plantear correcciones a lo que no hemos estado haciendo bien, y reformas a lo que ha atentado contra el equilibrio del planeta y la solidaridad con los más débiles, entonces no tendrá sentido alguno esta experiencia hiriente, lo cual la haría aún más gravosa.

Sería la más necia de las cegueras no reconocer que hemos hecho un gran esfuerzo por crear sociedades divididas, inequitativas y en extremo desiguales, al punto que, en las últimas semanas muchos plantean la disyuntiva en escoger entre un mercado que siga imponiendo sus leyes y un Estado que asuma el total control de la economía y de la libertad de los ciudadanos.

Pero el defecto está allí, y es de nuestra especie, con su incapacidad de relacionarse en paz con sus semejantes y con la naturaleza. ¿Quién osa negar esta afirmación después de las semanas de encierro generalizado en casi todo el planeta?

Reclamar, por ejemplo, cambios sustanciales en la forma como volvemos al campo el dispensador de alimento, paz y vida, y a las ciudades las garantes de la subsistencia decorosa de los campesinos; o en cómo reducir sensiblemente las ofensivas diferencias entre quienes pueden gozar de una educación privilegiada y quienes se tienen que someter a aquella creada para negar oportunidades; o en cómo se deprimen afrentosas estrategias que distancian a países pobres de los desarrollados.

Y, en nuestro suelo, cómo hacemos para quitarnos el fardo inútil de grupúsculos que sólo añoran el poder para engordar los bolsillos de sus adláteres, con descarado abandono de propósitos que llamen a la unidad, a terminar de construir una identidad nacional inacabada, que se funde en el cumplimiento de valores profundos, como la solidaridad y la decencia.

¿Será mucho pedir?