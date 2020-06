¿Volver a lo mismo?

En el editorial de ayer afirmamos que en situaciones de crisis no es dable que el deseo evada a la realidad, en referencia a que resulta inobjetable que no habrá forma de retomar la continuidad de nuestras vidas sin la presencia del COVID-19, sabido como es que los cartageneros no tendremos ni la vacuna ni la medicina ni la inmunidad de rebaño como para librarnos de ese virus caprichoso por meses indeterminados.

Lo ideal sería mantener a todos en casa indefinidamente hasta que la peste desaparezca, pero esto es apenas una ilusión si contrastamos ese deseo frente a la realidad inobjetable que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo de garantizar que a las familias de ningún estrato le falten alimentos, medicinas y servicios públicos sin costo para todos los ciudadanos.

Como esa decisión del Gobierno difícilmente se producirá, toca poner los pies en la tierra y ver cómo abordamos el retorno a la vida laboral o productiva con el menor riesgo posible, en tanto el sistema de salud se pone a tono con lo que reclaman nuestros epidemiólogos y demás expertos en sanidad pública.

Para ello, ya tendrían que estar discerniendo grupos de profesionales y técnicos sobre qué medidas y protocolos deberán adoptarse para hacer compatible la salud con la sobrevivencia económica en la mayoría de sectores en los que aún no se ha retornado a labores. Destacan entre estos, todo lo relativo al uso y goce de las playas y parques naturales, tanto en el perímetro urbano como en los corregimientos del norte y la zona insular en la jurisdicción del Distrito.

No es posible que volvamos a lo mismo, pues ya sabemos que no funcionó adecuadamente. Para ejemplo, basta con traer a colación el caos de Playa Blanca; esto es, supondría cualquier parroquiano que, para la fecha de reapertura de esa área natural ya no deberían estar allí los negocios o establecimientos que no cuentan con permiso ni los que no están amparados con la tutela concedida en la Corte Constitucional. Así mismo, que estarán disponibles los protocolos COVID, así como los diseños y demás disposiciones sobre usos, densidades de ocupación, sitios y número máximo de parqueos, señalizaciones, etc.

De la misma forma, entendemos que se aprovechará este tiempo para expedir las normas de convivencia ciudadana y las temporales de usos del suelo para hacer compatible la vida residencial con la comercial en el Centro amurallado, de tal manera que, al darse apertura a este, el desorden, ruido, irrespeto, prostitución pública, inseguridad y excesos que se exacerbaron en los últimos años, no tengan cabida.

De otra parte, hay que profundizar el ejercicio para determinar qué tipo de turismo necesita la ciudad y qué calidad de servicios ofreceremos, considerando, además, cómo haremos para no quedarnos por fuera de los circuitos de las rutas aéreas que se activarán a nivel nacional e internacional, y las medidas y protocolos que nos pongan en un nivel de protección sanitaria frente a eventuales rebrotes de la enfermedad.

Conviene que la administración convoque a expertos y grupos de interés para que la nueva realidad no signifique volver a lo mismo.