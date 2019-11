Extraña Serie Mundial

Los Washington National de la Liga Nacional, ganaron la Serie Mundial de béisbol en siete jugos. ¿Cuáles Washington? preguntarán algunos, y con razón. Bajo su razón actual habían figurado poco desde su regreso a la capital después de 33 años en el exilio, bajo otros nombres. Fueron años en que negros empobrecidos y burócratas federales, que eran las mayorías en Washington, no daban cívicamente para sostener un equipo de Grandes Ligas.

Las cosas han cambiado en la capital de los EE. UU. Su población es más diversa, es centro universitario y de emprendimiento y está llena de confianza en sí misma, no solo como sede del gobierno federal, sino como ciudad pujante. Como el béisbol es poco popular por estos lados, no hay conciencia de lo que un equipo de Grandes Ligas significa para la identidad citadina y más ampliamente en la cultura americana. Hasta la capital de mundo es difícil concebirla sin los emblemáticos New York Yankees. La celebraciones por los triunfos son carnavales que embarcan a toda la ciudad. Lanzar la primera bola es un honor, reservado a los presidentes, hasta a los impopulares, en los juegos conmemorativos (salvo para Trump, que no lo ha hecho, y que cuando apareció en pantalla brevemente en Washington le gritaron repetidamente: “enciérrenlo”).

Los National, que durante primera época en Washington se llamaron Los Senadores, han sido un equipo sufrido: ganaron una Serie Mundial por allá en 1924 y volvieron a aparecer, perdiendo, en 1933. De resto nada. Este año surgieron de la nada con un par de lanzadores fuera de serie y dos estrellas latinas, Rondón y Soto, que levantaron el equipo. Es más, los entendidos afirman que no ganó el mejor equipo. Sus contendores, los Astros de Houston, eran superiores en el papel. Habían ganado 107 juegos, enorme, en la temporada regular y llegaban a la gran final como favoritos. Don Blas de Lezo, conocido por sus hazañas en el mar durante 50 años, a más de la defensa de Cartagena en 1697, salió victorioso en más de un combate desigual. Su satisfacción y orgullo en esas lides era tanto más grande.

El evento en sí, la Serie Mundial de 2019, estuvo lleno de drama, pero al fin y al cabo, todos lo están. Lo que lo aparta para los récords es la manera como se desarrolló: ni los National, ni los Astros ganaron un solo juego en casa. Después de dominar los primeros dos juegos donde los Astros, los National perdieron los tres siguientes en su casa. Drama. Se daba por descontado que los de Houston ganarían la Serie. Pero no, Washington se sobrepuso y al final ganaron sus cuatro juegos para ser campeones en cómodo –aire acondicionado– estadio de los Astros y mientras estos triunfaron es sus tres juegos en el novísimo de los National. De poco sirvió, insólito, el estar en casa. Eso no se había dado nunca, y sería muy extraño que se volviera a dar.