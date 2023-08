Insularidad colombiana

Una de las cosas que siempre me sorprendió más de la sociedad colombiana es la importante desconexión espiritual que siente de cualquier cosa que suceda fuera de Colombia. Como de si una isla se tratase, Colombia en particular y América en general, viven de espaldas a lo que pase fuera de sus países o, a lo sumo, fuera de su continente. Basta con ver las noticias en cualquier televisión o, simplemente, tener una tertulia con amigos, para comprobar que el conocimiento sobre la actualidad internacional acostumbra a ser superficial, cuando no inexistente e, incluso las personas cultas y formadas, no poseen una información detallada de los acontecimientos que tienen lugar en Europa, África, Asia u Oceanía. En el fondo, y si son sinceros, porque les da igual lo que suceda en esos lugares.

Frente a los europeos, que vivimos con (gran) ansiedad cualquier cosa que pase en nuestro accidentado vecindario y, particularmente, frente a los españoles, que en general nos mantenemos bastante al día de los cambios políticos y sociales de Latinoamérica, los colombianos no suelen manifestar más que una voluntad menor de saber qué acontece fuera de sus fronteras. Es raro tener conversaciones sobre política internacional en las que se observe que los interlocutores están al día de las últimas noticias y es tristemente habitual escuchar un cierto recurso a prejuicios y concepciones de la realidad internacional desfasadas y ajenas al presente.

Así, si se habla de la guerra de Ucrania, no es extraño que cueste situar en el mapa los distintos países europeos implicados y que se recurra al comodín anti-gringo de echarle la culpa de todo al imperialismo yanki. Si se habla de China, se afirma sin aportar datos, ni evidencias, que es un país capitalista destinado a comerse el mundo. Si se habla de los países nórdicos, se los califica de socialistas con absoluto desconocimiento de quién y cómo los gobierna hoy. Y así, sucesivos ejemplos. El colombiano es, en general, (voluntariamente) ignorante respecto al mundo exterior y vive convencido de que, por saber tres o cuatro lugares comunes, ya se le puede considerar informado. Lo comprendo. Cuando uno vive literalmente aislado de cualquier cosa que no sean sus vecinos y los EE. UU., es complicado tener verdadero interés en otras partes del mundo.

Y el colombiano no sabe porque no le interesa. El problema es cuando esa actitud se descubre en los líderes políticos nacionales y en sus decisiones.