La Guerra del Sucot

En una de las bóvedas de la Capilla Sixtina podemos admirar La Embriaguez de Noé, uno de los frescos del Génesis pintado por Miguel Ángel, representa el episodio en el que Cam, Set y Jafet encuentran a su padre desnudo y ebrio. Interpretando el relato bíblico, el de Noé podría considerarse el primer caso de trauma psicológico después de una catástrofe. El diluvio dejó una extinción masiva, Noé pudo estar emocionalmente afectado por el conflicto ético de haber asumido la responsabilidad de salvar animales pero no a sus amigos, esta rumiación mental junto con la culpa son típicas de la depresión postraumática, síntomas que probablemente mitigaba tomando vino.

La metáfora de que sus hijos lo vieron desnudo y se mofaron resulta demasiado ingenua. Hay autores como Nahúm Sarna que afirman que la maldición no fue para Cam, sino para su hijo Canaán, cabeza de los cananeos. No está del todo claro cuál fue la ofensa, por lo que el versículo ha sido objeto de debate, sobre si debe entenderse literalmente o es un eufemismo de otro acto fuertemente ofensivo, como la castración, importante después de una extinción masiva; algunos autores conjeturan que la verdadera ofensa consistió en que Canaán amarró los testículos de su abuelo a una piedra y al incorporarse, Noé se habría emasculado. Por eso la expresión atribuida: “Me has dejado sin la posibilidad de un cuarto hijo”.

Lo que sí está científicamente probado es la relación del trauma con el consumo de sustancias psicoactivas. En 2022 el Dr. Wilson López y colaboradores de la Universidad Javeriana analizaron 21 publicaciones de diferentes estudios realizados con instrumentos psicométricos en Colombia, para medir indicadores de salud mental en el contexto del conflicto armado, que permitieron evaluar 32 constructos psicológicos. El abuso de alcohol y otras sustancias fue un correlato importante en los casos estudiados.

No hay nada que baje más la disciplina, desmoralice a un ejército y lo haga vulnerable que tener soldados adictos y drogados, no importa qué tan poderoso sea; recordemos cómo en la guerra de Vietnam el hachís y las prostitutas jugaron un factor decisivo, entre otros, para la victoria del Vietcong. La mayoría de turistas judíos que visitan Cartagena son soldados buscando desahogo y diversión, especialmente sexo y drogas, se perciben indeseables por su tacañería y conducta desenfrenada.

El jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Aviv Kochavi, recientemente decidió establecer un comité especial para combatir el fenómeno de la creciente adicción a las drogas entre los soldados israelíes. En junio de 2019, cien militares judíos fueron capturados traficando con drogas. Aun cuando el día del ataque celebraban el Sucot, resulta sorprendente el descuido de uno de los ejércitos mejor preparados del mundo.

*Psiquiatra.