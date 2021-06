La vida es sagrada

Cuando los cartageneros padecemos los momentos más aciagos de la pandemia, en medio de un paro, y afrontamos juntos esta necesaria y agotadora situación, cuando las cifras de contagios y de fallecidos en las UCI, en las casas y en las calles nos sobresaltan cada día, nos sorprende el triste episodio del asesinato de una menor de dos años, en brazos de su padre, luego de que los criminales perpetraran un atentado en su contra por un supuesto “ajuste de cuentas”.

Este no es un hecho aislado. Hacer justicia por mano propia y considerar que ‘lo que no sirve, que no estorbe’, da patente de corso para quitarle la vida a otra persona porque, quien lo hace, se cree con el derecho a disparar y a matar. Del grado de impunidad ya sabemos. Amén de aquella legislación incapaz de leer las corazonadas más profundas de un pueblo que sabe que no es humano favorecer a un débil en contra de otro más débil aún. Es la cultura de muerte a la cual se refirió san Juan Pablo II.

Duele, profundamente, que en medio de un letal contagio, donde la misión médica se la sigue jugando todo por nosotros, algunos pretendan seguir avanzando en las confrontaciones de una carrera armamentista como si no supiéramos que, en una Nación armada, los cañones se disparan solos.

Pero en todo esto hay un contraste muy serio: mientras la vida de animales y la preservación de los ecosistemas goza, afortunadamente, de leyes más proteccionistas, llegando con frecuencia a exageradas penalizaciones a aquellos que las incumplen, la sensibilización sobre la grandeza de la vida humana y el respeto que ella nos merece está deteriorándose cada vez más.

Es tan grave el bloqueo que impide la circulación de la misión médica, de las ambulancias y de los alimentos, como las agresiones que se cometen desde las barricadas y los excesos a los que la fuerza pública no podemos permitir que se acostumbre.

Necesitamos comprender que nuestra vida es un milagro único e irrepetible. Razón tenía Martín Buber, filosofo del diálogo, cuando dijo: “Cada uno de los hombres representa algo nuevo, algo que nunca antes existió, algo original y único”. El primer mandato que recibimos de Dios fue vivir, el cual no fue escrito en una tabla de piedra, sino en lo más íntimo de nuestro ser. Por ello nuestro primer gesto de obediencia a Dios es vivir, amar la vida, acogerla con corazón agradecido, cuidarla con solicitud y ser capaces de desplegar todas las posibilidades que hay en nosotros.

¿Cómo podríamos hacer para que nuestra fe, que es un principio de vida sana, nos descubra que Dios es quien nos hace vivir y sostiene nuestras vidas aún en los momentos más adversos y nos da la fuerza para recomenzar? ¡Oremos por esta intención!