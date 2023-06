Los medios en el medio

En la enorme confrontación de poderes, agudizada durante las últimas semanas en el país por cuenta del escándalo Benedetti-Sarabia, muchos colombianos han tomado posiciones en favor o en contra de sus protagonistas, basados en sus simpatías o antipatías por el gobierno, en posiciones políticas e ideológicas, o en las simples percepciones motivadas por las noticias y comentarios que circulan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Como si se tratara de un gran estadio de fútbol en el que se disputa un crucial partido, en sus tribunas abarrotadas miles de fanáticos creen ser mejores estrategas que los directivos y técnicos de los equipos en contienda, que pueden hacer jugadas más audaces que los deportistas, y ser mucho más eficientes que la tripleta arbitral en sus decisiones. Por ello vociferan desde sus asientos, se levantan, manotean, discuten, rechazan, ordenan, y algunos con pasiones exacerbadas se declaran dispuestos a la confrontación física con otros vecinos de graderías para hacer valer su “verdad” sobre el partido.

Con la exacerbación de ánimos, voceros de los medios de comunicación informan desde cabinas aisladas, con visiones y estilos diferentes; algunos con intentos de mesura y de neutralidad, pero otros con sesgos de fanatismo, irreverencia e instigación. Así, el interés en el juego se desvía y los comunicadores quedan en medio de la disputa, respaldados y cuestionados por todos en el estadio.

Esta metáfora me permite opinar sobre lo que acontece en el país, donde los periodistas y medios quedan en medio del conflicto, en la mayoría por la incomprensión de su deber, y en otras por su desbordado accionar con el que se transgreden los principios fundamentales del oficio, pero luego buscan convertir la libertad de expresión en su escudo de inmunidad.

No debería un agente de gobierno, y mucho menos un Jefe de Estado, en un país democrático, señalar a la prensa como instigadores o conspiradores; pero tampoco deberían algunos comunicadores y periodistas actuar deliberadamente como tales, cumpliendo instrucciones externas, o consecuentes con intereses y objetivos de poderes económicos a los que responden los grandes medios de comunicación.

No es un secreto que la neutralidad, como la verdad, han sido víctimas en las confrontaciones intestinas de la nación, y que algunos medios se convirtieron en trincheras desde donde se lanzan misiles con potentes explosivos verbales, escritos o audiovisuales, recubiertos con segmentos de verdades o mentiras deliberadas.

No es prudente generalizar desde el gobierno, pero señalar con nombres propios también tendría graves consecuencias, en un país donde con absoluta facilidad se pasa de victimarios a víctimas. Lo sensato sería la prudencia y la autorregulación; difícil llamado en medio de la creciente polarización en la que muchos prefieren escuchar las versiones que más coinciden con su exclusiva interpretación de verdad. Ojalá no sea tarde cuando decidamos entender que en el estadio de la competencia democrática, es mejor dejar que culmine el tiempo reglamentario del partido y no pretender boicotearlo desde las tribunas o desde las cabinas de transmisión, anticipando resultados.