Nos une Colombia

Diversos medios de comunicación nos hemos unido con otras organizaciones sociales independientes para compartir la campaña ciudadana #NosUneColombia, que apoyamos con el fin de hacer un llamado a los colombianos a salvaguardar la integridad del país al que pertenecemos.

A esta campaña, que hoy engalana la primera página de prácticamente todos los periódicos impresos, El Universal se suma no solo porque es una iniciativa propositiva, sin dueños; también, y especialmente, porque sus motivaciones van dirigidas a propiciar el diálogo y la concertación, bajo la convicción de que todo esfuerzo que hagamos es poco, pero es valioso, para contribuir a crear un ambiente de encuentro, comprensión de las realidades sociales y afán de contribuir a la sana convivencia, en paz y con justicia social.

Los medios de comunicación creemos que es inaplazable, posible y perfectamente coincidente con las expresiones de protesta ciudadana (las cuales también ayudamos a difundir pues se refieren a hechos noticiosos relevantes), retomar sin más traumatismos el crecimiento económico y el bienestar nacional, apostándole todos al desarrollo sostenible con equidad e inclusión.

Enfrentamos días difíciles, en los que ha explotado un sentimiento de protesta contra las injusticias sociales, el egoísmo, la insolidaridad, la corrupción y otras formas de desatención de los intereses generales. Cuando esas reclamaciones no son atendidas, o se invisibilizan por falta de interés o por desprecio, se acumulan y explotan en ira, resentimiento o enfado.

La protesta social es una vía para que esos sentimientos se expresen a la sociedad y, sobre todo, a los agentes de poder; esto es, a quienes pueden tomar decisiones. En tal sentido, la protesta, con sus marchas y mítines, contribuyen a la tramitación del disgusto ciudadano frente al estado de cosas.

Por supuesto, no es admisible el uso de la violencia. Nunca traerá nada bueno y no debe contar como postulado de las formas de lucha. La violencia no es necesaria, sobre todo porque las actitudes, conductas y actos que de esta se desprenden, no interpretan a las mayorías, normalmente silenciosas, que terminan condenando a quienes la ejercitan.

Por eso, es preferible optar por caminos de encuentro en el que todos quepamos, sin hacernos daño, reconociéndonos como hermanos en la identidad nacional; en lo que nos une, que es sustancialmente Colombia.

Proponemos a nuestros lectores de las versiones impresas de El Universal, y a nuestras audiencias por medios virtuales, que se sumen desde sus perfiles en las redes como una manifestación masiva digital para unir a Colombia en una sola imagen y que recordemos cuáles son las razones que nos unen como país; una convocatoria para expresar la afinidad colectiva con el debate constructivo, la protesta pacífica y la defensa de los derechos humanos.