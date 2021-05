Opio de balones

Cuando me brotaron las primeras espinillas ya era arquero titular de la gloriosa selección calamarense de fútbol y alucinaba enfundándome el suéter de la Tricolor, rumbo al mundial de Inglaterra. Ante el júbilo de mis paisanos, quedamos campeones invictos y aún recuerdo a Chichigua, gemelo de Garrincha, a los virtuosos hermanos Arlington y el Toto Castellar y, principalmente, a Pablito, quien no dejaba pasar ni el aire so pena de salir mortalmente fracturado. Jugaba a pie descalzo porque ningún guayo le pasaba del empeine. Honestamente, la virginidad de mi arco se la debía, no tanto a mis imberbes cualidades futbolísticas, sino a los mortales sablazos de mi back central.

Desde entonces comprendí que el fútbol es un espejo de la vida: sus mismas alegrías y frustraciones, con la certidumbre de que, cada amanecer, cada nuevo partido, arrancarán cero a cero.

El fútbol enseña además que no basta contratar excelsos jugadores, es preciso actuar solidariamente, como familia; planificar cada pase, derramar todo el sudor, astucia y berraquera, aprovechar los córneres, penales, tiros libres, celebrando triunfos, aceptando las pérdidas y tarjetas rojas a pesar de lo injustas que nos parezcan.

Recuerdo que, en la época dorada del Pibe, Rincón, Higuita y Asprilla, los cargos más apreciados eran, en este orden: técnico de la Selección Colombia y presidente de la República.

Pero el fútbol no es un mundo aparte: refleja las frustraciones y alegrías de los pueblos, convirtiéndose en termómetro infalible de su desarrollo socioeconómico.

Colombia no es la excepción. Ubicada entre las cinco naciones más violentas e inequitativas del planeta, sufre hoy la más grave calentura social de su historia reciente por lo que, organizar, “¡sí o sí!”, la Copa América de Fútbol, es burlarse del dolor ajeno con las calles desbordas de odio, arengas, muertos y las cárceles, UCI, hornos crematorios a reventar. Y, ¿si le cae una piedrecita a Messi? Necesitaríamos mil reformas tributarias de Carrasquilla para cancelarle la indemnización al Barcelona.

No insista presidente Duque en darnos el opio efímero de los goles de James, en medio de este valle de pólvora, odios y lágrimas.

A estas alturas del partido de la vida, humillados 5-0, Maturana, Marx, Jesucristo, Bolívar o Santander recomendarían, contundentemente, que “el país ni el balón están para cucharas”.

Ordeñar, hasta la última gota de leche de la vaca muerta, es un pecado mortal, imponer la reforma tributaria al pueblo agonizante, también; atracar a un banco es un delito, fundar uno, también.