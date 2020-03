Presidente Duque, estamos a sus órdenes

Presidente Duque, hemos recibido con beneplácito su carta a los gerentes de hospitales y clínicas del país, en la que nos agradece nuestra entrega y compromiso con los colombianos. Es importante también presidente, que sepa que muchos de los representantes de nuestro sector reconocemos los esfuerzos y la preocupación de su Gobierno por la crisis de salud que en este momento con heroísmo enfrentamos.

Quisiera reconocer además el interés y el trabajo que se viene realizando en Cartagena por parte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y por parte del departamento de Bolívar, en estructurar un plan de contingencia que haga frente a la situación actual.

Sin embargo, creo oportuno hacerle saber los inconvenientes que en este momento tenemos los hospitales de Cartagena y de Bolívar. Estos problemas se pueden resumir en cinco puntos que son vitales para poderle hacer frente a los problemas derivados de la pandemia.

El primero tiene que ver con el cuidado de los equipos de profesionales médicos. Presidente, estamos sin insumos y los acaparadores de productos médico quirúrgicos están haciendo su agosto con los precios de los tapabocas, mascarillas N95, batas, jabones quirúrgicos, medicamentos, en fin, con todos los elementos que son necesarios para protegernos y para tratar a los enfermos. Quiero contarle que en este momento y ante el desabastecimiento, hay productos como los tapabocas cuyo precio se ha triplicado en las últimas semanas. Los hospitales de nuestra región para poder hacerle frente a esta situación necesitamos garantizar los elementos de protección para nuestros equipos y nuestros pacientes. Tememos que con el transcurrir de los días los productos se agoten, su precio aumente y que todo el esfuerzo inicial que hemos hecho se pierda por falta de garantías para nuestros médicos y personal de la salud.

El segundo punto tiene que ver con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, nos falta mucho para lograrlo y allí necesitamos más controles y más presencia de las autoridades para evitar el desplazamiento y el tránsito de colombianos en nuestras calles.

El tercer punto tiene que ver con las medidas generales a implementar para los pacientes crónicos que están en tratamientos necesarios y vitales. El sistema de salud no puede colapsar por la emergencia del coronavirus y descuidar al resto de enfermos que requieren atención médica para poder sobrevivir. Estos colombianos enfermos son tan importantes y vulnerables como los pacientes infectados con el COVID - 19. Son pacientes que en estos momentos están en tratamientos para muchas enfermedades y a quienes no podemos desamparar.

El cuarto punto presidente, tiene que ver con los recursos para poder funcionar. Tenemos fe en que la Ley de Punto Final va a inyectar recursos al sistema, sin embargo, la necesidad de los recursos es inmediata y los de la Ley de Punto Final aún los vemos lejanos. Durante los dos últimos años hemos tenido que enfrentar con los mismos recursos la liquidación y el cierre de varias EPS, la crisis migratoria venezolana y la falta de recursos por cuenta del no pago de las tecnologías No POS. En este momento los hospitales nadan en deudas y los recursos son indispensables para poder seguir funcionando. Si no inyectamos los recursos a los hospitales vamos a llegar a un punto de no retorno y el sistema va a colapsar.

Por último, el quinto punto tiene que ver con las garantías que deben darnos los entes de control para que los hospitales y clínicas colombianos podamos radicar nuestras cuentas en las EPS y que estas sean efectivamente canceladas por los aseguradores. Hemos visto que inusitadamente durante este mes, la posibilidad de radicar las cuentas en algunos aseguradores se ha complicado de manera importante, algunas cuentas no aparecen y la posibilidad de conciliarlas con estos mismos aseguradores se dilata cada vez más.

Presidente Duque, en el sector sabemos cuáles son los aseguradores que tienen estas malas prácticas, la Superintendencia los conoce y tiene los datos. Por favor, les pedimos que actúen y controlen esta situación que nos viene afectando desde antes de su Gobierno y que se ha empeorado en este último mes.

Presidente, le aseguro que esta situación se está presentando en mayor o menor medida en toda Colombia. Confiamos que usted y su equipo nos va a ayudar y que juntos como colombianos, con su liderazgo y el de todos los héroes de la salud vamos a salir adelante. No se olvide de nuestro sector, confiamos en usted y estamos seguros de que vamos a trabajar de la mano con su Gobierno para salir adelante.

Aquí estamos a sus órdenes, con compromiso y con ganas de aportar, sin embargo, dependemos y necesitamos de usted y de su Gobierno para garantizar la vida y la salud de los colombianos. Sigamos trabajando, cuente con nosotros de la misma manera como nosotros contamos con usted.