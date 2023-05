¿Cuántas veces hemos escuchado que algo es un “sofisma de distracción?” ¿Saben de dónde viene la expresión? El diccionario lo define como: “Argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero”. A pesar de que los primeros sofistas eran sabios, con el tiempo el término pasó a adjudicarse a farsantes, quienes sacrificaban la verdad para lograr sus cometidos. En la actualidad, esta parece ser la retórica que adorna a los personajes que vemos desfilar por los noticieros, redes y periódicos.

Con qué facilidad escuchamos a políticos y empleados públicos decir: “El país quiere”, “los colombianos conocen mi trayectoria”, “Colombia sabe”, “la plata del Gobierno”, “vamos a acabar con la corrupción”... todas falacias para manipular la información y tomar posiciones que no nos representan. El país tiene 51 millones de habitantes. La mayoría no sabe quiénes son esos galanes que desfilan por las pantallas ni qué hacen. Mienten descaradamente y utilizan el discurso del odio en las redes sociales. Usan las plataformas que los acercan a los ciudadanos sin ningún filtro. Twitter tiene un papel protagónico en este terreno al igual que Whatsapp. Solo hay que agarrar el teléfono, escribir lo que se venga en gana, mentir, difamar y engañar.

Los colombianos no son solo los que salen a votar, a marchar o tienen acceso a Instagram, Facebook o Tiktok. Ni los departamentos más poblados, teniendo mejor acceso a la información pueden representar un país tan desigual como el nuestro. Somos una nación muy grande con regiones diversas en pensamiento y necesidades. A esto apelan quienes con su rica oratoria tergiversan y falsean. Cualquier mensaje mal intencionado induce a pensar diferente, a dañar la imagen o generar odios. La realidad difiere de los que dicen y “nadie sabe”, “nadie los conoce” y el “gobierno no tiene plata propia”. Todo al final sale del bolsillo de quienes trabajan y pagan impuestos. Mucho del dinero viene de empresas como Ecopetrol que exprimen como si el petróleo no se fuera a acabar nunca.

El papel de salvadores que asumen los dirigentes colombianos está basado en invenciones y tiene malas intenciones. Lastimosamente lo que están haciendo los nuevos sofistas es generar una cultura de rencores e intensificar una rabia que cada día nos hace más violentos. Las plataformas digitales hacen buena labor informándonos pero nos hacen sentir empoderados para emitir nuestra opinión y voto aun en aquellas cosas en las que realmente no tenemos nada que aportar, y abriendo la oportunidad de insultar y desvirtuar. Es una libertad de expresión llevada a un límite que no requiere pruebas ni sustento. La violencia es una de tantas consecuencias y por ser producida en escenarios diseñados para causar notoriedad, sus alcances son muchas veces mayores que la que se da en medios tradicionales. Estamos entrando a un terreno peligroso y destructivo que alimentan los personajes públicos. Lo triste es que estamos cayendo en sus garras.