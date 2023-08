Comenzó emprender con su arte tras pasar por un tormentoso empleo

Cuando la situación económica de su país colapsó, Meralis Sandoval Villegas tuvo que abandonar todo para sobrevivir. Era madre soltera, tenía cuatro hijos y se había quedado sin empleo.

“No teníamos para comer, los niños no estaban estudiando, eso era muy frustrante, fueron varias cosas al tiempo. Estar uno en su propio país y ni siquiera satisfacer las necesidades básicas es una situación muy difícil”, relata.

Decidió marcharse de su natal Punto Fijo, en el estado Falcón. La primera opción que encontró, si bien fue inesperada, proporcionó alivio para ella y los suyos: mudarse al campo, a una zona campestre llamada Guaremal, en las afueras de la ciudad de Barquisimeto.

"Me tocó cultivar el maíz y caraotas (fríjoles), con eso comíamos. Hacía todo sola, buscaba la leña, sembraba, era trabajo pesado", recuerda. Así que, dos años después, buscó otra opción para vivir.

Cartagena, una nueva vida

Meralis tenía un hermano viviendo en Cartagena y pensó que esta podía ser una buena opción para migrar. Entonces, en octubre de 2018, empacó maletas y emprendió un viaje complicado, por la lejanía y porque tuvo que dividir a su familia.

“Viajé primero con mis dos hijos pequeños, a los grandes tuve que dejarlos con la abuela. Viajé por la trocha porque mis hijos menores no tenían papeles”, comenta y añade que esa separación temporal de sus hijos fue un suceso extremadamente doloroso que la marcó, aunque luego regresó por ellos para traerlos a Colombia.

"La situación al principio fue muy difícil. Nos tocó dormir en esteras en el piso. Empecé vendiendo arepas y jugos afuera de la Clínica Blas de Lezo. Madrugaba a las 3 de la mañana todos los días, me iba bien, pero luego me quitaron ese puesto de ventas", relata. Ante ello, intentó vender fritos afuera de los colegios pero no le resultó.