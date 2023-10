Llegó caminando a su destino, hoy es ejemplo de valentía y lucha

Fueron dos días caminando. El frío congelaba y el hambre arreciaba. Entonces vino el llanto, lágrimas de nostalgia, de frustración, de pensar en el trayecto recorrido hasta ese punto en Colombia y de todo lo que tan solo unas horas antes había dejado atrás en Venezuela.

Abandonó su empleo de 18 años en el sector público. Era funcionaria del Seguro Social, de la Junta de Evaluadora de Incapacidades, y también del Ministerio de Transporte de ese país, donde era analista de información. Cansada de las injusticias y del acoso laboral se separó de esos cargos. (Lea también: Homero León, el guitarrista y fisiculturista que es feliz en Cartagena)

Por otra parte, algo importante que dejaba en su natal Caracas era su casa con todos su enseres y, más importante aún, a sus padres y a una hija, de quienes se despidió con la viva promesa de ayudarles a tener una mejor vida, en medio del caos convulso de un país lleno de falencias en todas las áreas. Esta es la historia Carmen Morelia Álvarez de Vega.

Cuando tomó esa decisión de migrar a Colombia no lo hizo plenamente convencida, “fue algo de un momento a otro”, dice.

Así que armó maletas y unos amigos, que trabajaban con ella en el Ministerio de Transportes, le pagaron el pasaje en autobús para que llegara hasta San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia. Una vez atravesó la línea, quedó desprotegida.

Miradas prejuiciosas y un camino difícil

Carmen debía llamar a la familia de su esposo en Pamplona, Norte de Santander, pero no tenía cómo. “Aunque no lo creas, no tenía para llamar ni para comprar una simcard. Mi teléfono no servía y llegó muerto, sin cargador”, recuerda.

Entonces, vio a un grupo de venezolanos caminantes a punto de partir en un largo periplo, algunos de ellos con destino a otros países. Ella, solo con una maleta y un bolso, se unió a sus coterráneos. “Les pregunté si podía irme con ellos, era un grupo de 15 y me dijeron que sí. Muchos iban hacia otros países, como Chile, Panamá, yo solo necesitaba llegar a Pamplona”, añade. En el camino, entre Táchira y Pamplona, se encontró con rostros duros de personas que no veían con buenos ojos a los venezolanos.

“Pasé por tres puestos de atención de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), donde nos entregaban una tula con agua, bocadillo, galletas y material de aseo. En la vía, las personas de la zona no te colaboran con nada, ni te prestan el baño, porque hubo muchos compatriotas que habían hecho desastres (...) Solo una vez que me senté a llorar, porque hacía frío y porque comencé a pensar en mi familia, una señora se me acercó y me regaló una naranja. Me dijo que me tranquilizara, que faltaba poco por llegar”, recuerda, aún con nostalgia viva.

Giro tras giro

Cuando por fin llegó a su destino, donde debía reunirse con su esposo, quien es colombiano, su vida sufrió otro giro. “No queríamos quedarnos tanto en Colombia pero nos agarró la pandemia en Pamplona. Había conseguido trabajo y lo perdí. Soy una mujer que no se duerme en los laureles, así que intentaba buscar la forma de trabajar”, sostiene.

Además de ser funcionaria en Venezuela, Carmen también es masajista profesional, por lo que intentó emprender en ello. “Después tomamos la decisión de venir a Cartagena pero no teníamos ni un peso. Gracias a personas que nos colaboraron pudimos hacerlo. Aquí tengo un año y 10 meses”, asegura.

Una vez en Cartagena, Carmen y su pareja enfrentaron nuevos retos. Sin embargo, las manos amigas que encontró la hicieron mantenerse enfocada en trabajar en el campo de los masajes y de la quiropedia, en un emprendimiento que decidió llamar Los Ángeles de Susej. “Empecé a trabajar, a estudiar, a salir del pozo en el que estaba, me estaba consumiendo en la soledad; toda mi familia está en Venezuela. Nunca había tenido tantos certificados en mi vida, con 53 años, ahorita, tengo casi 35 certificados o más. He hecho muchos cursos del Sena, gracias al Centro Intégrate”, refiere.

Carmen ha encontrado apoyo en la comunidad colombiana, que la ha recibido con los brazos abiertos y ha valorado su trabajo, por lo que tiene una amplia clientela. Por eso vive agradecida.